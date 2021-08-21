Ситуация на Донбассе: боевики прекратили обстрелы

Оккупанты не нарушают "режим тишины".

За прошедшие сутки, 20 августа, и по состоянию на 7:00 утра 21 августа в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 21 августа.

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"Украинская воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате обстрела погиб украинский военнослужащий.

Также стало известно, что наши защитники держат оборону в Докучаевске. Оккупанты там очень близко к украинским укреплениям, а потому стреляют довольно часто. Однако каждый вражеский обстрел получает адекватный ответ.

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