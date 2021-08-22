Гороскоп на 22 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 22 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять душевные порывы.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 22 августа 2021 рассказывает, что Близнецам будет помогать судьба, а Ракам стоит быть внимательными.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 22 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж пентаклей"

Вас ожидают значительные достижения. В отношениях сконцентрируйтесь на выбранной цели. А на работе смело отправляйтесь вперед.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Наслаждайтесь плодами своего успеха. В любви попробуйте слабость. В рабочих делах найдите надежных союзников.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Солнце"

Вам помогает судьба. Уверенно двигайтесь вперед. В рабочих вызовах не бойтесь ставить амбициозные цели.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка мечей"

Внимательно смотрите по сторонам. В отношениях проверьте, вас не предадут. В движении по карьерной лестнице стоит сделать перерыв.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Десятка жезлов"

Вы часто сами себе создаете проблемы. В любви могут возникнуть проблемы. На работе остерегайтесь врагов.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Король жезлов"

Проявите огонь. Действуйте активно в отношениях. Добавьте страсти к решению рабочих вопросов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Будет больно, но вы справитесь. В любви вам могут поранить сердце. На работе избегайте вызовов.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Впереди — новые возможности: воспользуйтесь сейчас в любви и для решения проблемных ситуаций на работе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Колесо фортуны"

Все течет, все меняется. В любви ожидайте изменения. Попробуйте что-то новое на работе.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Все будет хорошо. В отношениях действуйте активно. На работе ожидайте вознаграждения или премии.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Колесница"

Смело двигайтесь вперед. В любви отправляйтесь в романтическое путешествие. На работе возможны разъезды.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Семерка мечей"

Будьте осторожны. В отношениях возможны новые вызовы. На работе избегайте проблем.

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