Коронавирус в Украине сегодня: статистика К 22 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика К 22 августа

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве.

В Украине по состоянию на утро 22 августа зафиксировано 1 003 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 25 человек, еще 236 пациентов выздоровели. Было проведено 38 102 теста.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в регионах:

м. Киев — +153 случаи;

Винницкая область — 21 случай;

Волынская область — 8 случаев;

Днепропетровская область — 131 случай;

Донецкая область — 50 случаев;

Житомирская область — 52 случая;

Закарпатская область — 6 случаев;

Запорожская область — 36 случаев;

Ивано-Франковская область — 27 случаев;

Киевская область — 29 случаев;

Кировоградская область — 5 случаев;

Луганская область — 16 случаев;

Львовская область — 36 случаев;

Николаевская область — 15 случаев;

Одесская область — 76 случаев;

Полтавская область — 20 случаев;

Ровенская область — 16 случаев;

Сумская область — 20 случаев;

Тернопольская область — 40 случаев;

Харьковская область — 77 случаев;

Херсонская область — 45 случаев;

Хмельницкая область — 26 случаев;

Черкасская область — 17 случаев;

Черновицкая область — 51 случай;

Черниговская область — 30 случаев.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 274 561 человек;

выздоровели — 2 200 999 лица;

летальных случаев — 53 457.

Напомним:

В Украине накануне, 21 августа, зафиксировано 1 732 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 38 человек, еще 763 пациента выздоровели. Было проведено 55 925 тестов.

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