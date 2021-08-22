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Коронавирус в Украине сегодня: статистика К 22 августа

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Коронавирус в Украине сегодня: статистика К 22 августа

УНИАН

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве.

В Украине по состоянию на утро 22 августа зафиксировано 1 003 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 25 человек, еще 236 пациентов выздоровели. Было проведено 38 102 теста.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в регионах:

  • м. Киев — +153 случаи;
  • Винницкая область — 21 случай;
  • Волынская область — 8 случаев;
  • Днепропетровская область — 131 случай;
  • Донецкая область — 50 случаев;
  • Житомирская область — 52 случая;
  • Закарпатская область — 6 случаев;
  • Запорожская область — 36 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 27 случаев;
  • Киевская область — 29 случаев;
  • Кировоградская область — 5 случаев;
  • Луганская область — 16 случаев;
  • Львовская область — 36 случаев;
  • Николаевская область — 15 случаев;
  • Одесская область — 76 случаев;
  • Полтавская область — 20 случаев;
  • Ровенская область — 16 случаев;
  • Сумская область — 20 случаев;
  • Тернопольская область — 40 случаев;
  • Харьковская область — 77 случаев;
  • Херсонская область — 45 случаев;
  • Хмельницкая область — 26 случаев;
  • Черкасская область — 17 случаев;
  • Черновицкая область — 51 случай;
  • Черниговская область — 30 случаев.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 274 561 человек;
  • выздоровели — 2 200 999 лица;
  • летальных случаев — 53 457.

Напомним:

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