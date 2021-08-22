Коронавирус в Украине сегодня: статистика К 22 августа

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве.
В Украине по состоянию на утро 22 августа зафиксировано 1 003 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 25 человек, еще 236 пациентов выздоровели. Было проведено 38 102 теста.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в регионах:
- м. Киев — +153 случаи;
- Винницкая область — 21 случай;
- Волынская область — 8 случаев;
- Днепропетровская область — 131 случай;
- Донецкая область — 50 случаев;
- Житомирская область — 52 случая;
- Закарпатская область — 6 случаев;
- Запорожская область — 36 случаев;
- Ивано-Франковская область — 27 случаев;
- Киевская область — 29 случаев;
- Кировоградская область — 5 случаев;
- Луганская область — 16 случаев;
- Львовская область — 36 случаев;
- Николаевская область — 15 случаев;
- Одесская область — 76 случаев;
- Полтавская область — 20 случаев;
- Ровенская область — 16 случаев;
- Сумская область — 20 случаев;
- Тернопольская область — 40 случаев;
- Харьковская область — 77 случаев;
- Херсонская область — 45 случаев;
- Хмельницкая область — 26 случаев;
- Черкасская область — 17 случаев;
- Черновицкая область — 51 случай;
- Черниговская область — 30 случаев.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 274 561 человек;
- выздоровели — 2 200 999 лица;
- летальных случаев — 53 457.
Напомним:
- В Украине накануне, 21 августа, зафиксировано 1 732 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 38 человек, еще 763 пациента выздоровели. Было проведено 55 925 тестов.