Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 21 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 21 августа

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве.

В Украине по состоянию на утро 21 августа зафиксирован 1732 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 38 человек, еще 763 пациента выздоровели. Было проведено 55 925 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в регионах:

г. Киев — 232 случая;

Винницкая область — 27 случаев;

Волынская область — 16 случаев;

Днепропетровская область — 148 случаев;

Донецкая область — 111 случаев;

Житомирская область — 32 случая;

Закарпатская область — 13 случаев;

Запорожская область — 119 случаев;

Ивано-Франковская область — 33 случая;

Киевская область — 68 случаев;

Кировоградская область — 8 случаев;

Луганская область — 57 случаев;

Львовская область — 108 случаев;

Николаевская область — 38 случаев;

Одесская область — 127 случаев;

Полтавская область — 33 случая;

Ровенская область — 30 случаев;

Сумская область — 64 случая;

Тернопольская область — 49 случаев;

Харьковская область — 157 случаев;

Херсонская область — 61 случай;

Хмельницкая область — 69 случаев;

Черкасская область — 21 случай;

Черновицкая область — 68 случаев;

Черниговская область — 43 случая.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2273558 человек;

выздоровели — 2200763 лица;

летальных случаев — 53432.

Как сообщалось, накануне, 20 августа, зафиксировано было 1600 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 26 человек, еще 882 выздоровели.

Напомним, Министерство здравоохранения готовится к трем сценариям течения новой волны COVID-19 в Украине, в частности "оптимального, пессимистического и умеренного".

Почему коронавирус поражает детей и как лечится новый индийский штамм – инфекционист Евгения Менжулина

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку