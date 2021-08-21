Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 21 августа

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве.
В Украине по состоянию на утро 21 августа зафиксирован 1732 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 38 человек, еще 763 пациента выздоровели. Было проведено 55 925 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в регионах:
- г. Киев — 232 случая;
- Винницкая область — 27 случаев;
- Волынская область — 16 случаев;
- Днепропетровская область — 148 случаев;
- Донецкая область — 111 случаев;
- Житомирская область — 32 случая;
- Закарпатская область — 13 случаев;
- Запорожская область — 119 случаев;
- Ивано-Франковская область — 33 случая;
- Киевская область — 68 случаев;
- Кировоградская область — 8 случаев;
- Луганская область — 57 случаев;
- Львовская область — 108 случаев;
- Николаевская область — 38 случаев;
- Одесская область — 127 случаев;
- Полтавская область — 33 случая;
- Ровенская область — 30 случаев;
- Сумская область — 64 случая;
- Тернопольская область — 49 случаев;
- Харьковская область — 157 случаев;
- Херсонская область — 61 случай;
- Хмельницкая область — 69 случаев;
- Черкасская область — 21 случай;
- Черновицкая область — 68 случаев;
- Черниговская область — 43 случая.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2273558 человек;
- выздоровели — 2200763 лица;
- летальных случаев — 53432.
Как сообщалось, накануне, 20 августа, зафиксировано было 1600 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 26 человек, еще 882 выздоровели.
Напомним, Министерство здравоохранения готовится к трем сценариям течения новой волны COVID-19 в Украине, в частности "оптимального, пессимистического и умеренного".