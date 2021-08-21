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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 21 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 21 августа

УНИАН

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве.

В Украине по состоянию на утро 21 августа зафиксирован 1732 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 38 человек, еще 763 пациента выздоровели. Было проведено 55 925 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в регионах:

  • г. Киев — 232 случая;
  • Винницкая область — 27 случаев;
  • Волынская область — 16 случаев;
  • Днепропетровская область — 148 случаев;
  • Донецкая область — 111 случаев;
  • Житомирская область — 32 случая;
  • Закарпатская область — 13 случаев;
  • Запорожская область — 119 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 33 случая;
  • Киевская область — 68 случаев;
  • Кировоградская область — 8 случаев;
  • Луганская область — 57 случаев;
  • Львовская область — 108 случаев;
  • Николаевская область — 38 случаев;
  • Одесская область — 127 случаев;
  • Полтавская область — 33 случая;
  • Ровенская область — 30 случаев;
  • Сумская область — 64 случая;
  • Тернопольская область — 49 случаев;
  • Харьковская область — 157 случаев;
  • Херсонская область — 61 случай;
  • Хмельницкая область — 69 случаев;
  • Черкасская область — 21 случай;
  • Черновицкая область — 68 случаев;
  • Черниговская область — 43 случая.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2273558 человек;
  • выздоровели — 2200763 лица;
  • летальных случаев — 53432.

Как сообщалось, накануне, 20 августа, зафиксировано было 1600 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 26 человек, еще 882 выздоровели.

Напомним, Министерство здравоохранения готовится к трем сценариям течения новой волны COVID-19 в Украине, в частности "оптимального, пессимистического и умеренного".

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