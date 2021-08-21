Народные приметы, обряды и обычаи 21 августа

Стерня, ломаясь, трещит дождя.
21 августа верующие и церковь почтили память святителя Емилиана, исповедника, епископа Кизицкого, преподобного Григория, иконописца Печерского, в Ближних пещерах, перенесение мощей преподобных Зосимы и Саватия Соловецких, святителя Мирона, чудотворца, епископа Критского, мучеников Елевферия i Леонида, преподобного Григория Синаита, Толгской иконы Божией Матери.
21 августа: церковный праздник
Святой Емилиян Кизицкий — византийский святой, исповедник. Был епископом города Кизика в первой половине XI в. во время правления византийского императора Льва V Армянина, который издал эдикт, запрещающий чествование святых образов. Емилиян смело признал и защищал почитание святых икон, за что его выгнали из Кизика в ссылку, где он закончил жизнь святого последователи.
21 августа: что не стоит делать
- заниматься домашними хлопотами;
- строить планы;
- мыть в доме пол;
- принимать важные решения;
- заключать сделки.
21 августа: народные обычаи
По этим днем ранее прогнозировали январь следующего года.
21 августа: что следует делать
В этот день принято собирать в лесу ежевику. Ее использовали как потогонное и противопростудное средство. Также ежевику очень ценили за ее аромат и вкус, а потому, в этот день с ней готовили кисели, компоты, вина, настойки и другие вкусности.
21 августа: народные приметы
- Если облачно, а пчелы — не прячутся в улей и продолжают летать в поле — дождя не будет.
- Утки и гуси кричат, полощутся, ныряют и бьют крыльями — на дождь, притихают на грозу.
- Стерня, ломаясь, трещит дождя.
- Дымится туман над лесом — пора идти за грибами.
Читайте также:
- Ретроградный Плутон: дата и влияние
- Ретроградный Юпитер 2021: что стоит сделать и чего следует избегать
- Меркурий перестал быть ретроградным: что стоит сделать и чего избегать
- Летний звездопад 2021: где наблюдать и как загадывать желания