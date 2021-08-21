Народные приметы, обряды и обычаи 21 августа

Стерня, ломаясь, трещит дождя.

21 августа верующие и церковь почтили память святителя Емилиана, исповедника, епископа Кизицкого, преподобного Григория, иконописца Печерского, в Ближних пещерах, перенесение мощей преподобных Зосимы и Саватия Соловецких, святителя Мирона, чудотворца, епископа Критского, мучеников Елевферия i Леонида, преподобного Григория Синаита, Толгской иконы Божией Матери.

21 августа: церковный праздник

Святой Емилиян Кизицкий — византийский святой, исповедник. Был епископом города Кизика в первой половине XI в. во время правления византийского императора Льва V Армянина, который издал эдикт, запрещающий чествование святых образов. Емилиян смело признал и защищал почитание святых икон, за что его выгнали из Кизика в ссылку, где он закончил жизнь святого последователи.

21 августа: что не стоит делать

заниматься домашними хлопотами;

строить планы;

мыть в доме пол;

принимать важные решения;

заключать сделки.

21 августа: народные обычаи

По этим днем ранее прогнозировали январь следующего года.

21 августа: что следует делать

В этот день принято собирать в лесу ежевику. Ее использовали как потогонное и противопростудное средство. Также ежевику очень ценили за ее аромат и вкус, а потому, в этот день с ней готовили кисели, компоты, вина, настойки и другие вкусности.

21 августа: народные приметы

Если облачно, а пчелы — не прячутся в улей и продолжают летать в поле — дождя не будет.

Утки и гуси кричат, полощутся, ныряют и бьют крыльями — на дождь, притихают на грозу.

Стерня, ломаясь, трещит дождя.

Дымится туман над лесом — пора идти за грибами.

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