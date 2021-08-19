Украина приобрела у Британии ледокол для экспедиций в Антарктиду

Украина приобрела у Британии ледокол для экспедиций в Антарктиду

В 1996 году именно этот ледокол доставил первую украинскую миссию на прежнюю британскую станцию "Фарадей", теперь украинскую "Академик Вернадский".

Украина приобрела в Британии ледокол "Джеймс Кларк Росс" для антарктической станции "Академик Вернадский".

Об этом информируют прессслужбы посольства Великобритании и Национального антарктического научного центра Украины (НАНЦ).

"НАНЦ и учреждение "Исследование и инновации "Великобритании (куда входит Британская антарктическая служба) подписали акт о покупке Украиной ледокола "Джеймс Кларк Росс", — говорится в сообщении.

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Сейчас судно базируется в Дании. После переоформления всех необходимых документов корабль прибудет в Украину. Планируется, что ледокол придет в Одессу в начале осени этого года.

Глава НАНЦ Евгений Дикий отметил, что за последние 20 лет в Украине не было собственного ледокола для антарктических исследований, что значительно ограничивало работу отечественных ученых.

"С этим судном Украина имеет амбиции проводить масштабные исследования Южного океана и, по возможности, со временем начать исследования в Арктике", — сказал Дикий.

Кстати, в 1996 году именно этот ледокол доставил первую украинскую миссию на прежнюю британскую станцию "Фарадей", теперь украинскую "Академик Вернадский".

"Джеймс Кларк Росс" 30 лет находился в составе Британской антарктической миссии.

"Судном восхищались все, кто на нем работал. Этот ледокол позволил ученым из Британии и других стран сделать много открытий. Мы будем скучать по нему, но я рада, что наши коллеги-исследователи будут использовать его для проведения важных научных исследований", — отметила директор британской антарктической службы Дэйм Джейн Фрэнсис.

Ранее ученые, работающие на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, наблюдали необычное явление над поверхностью Южного океана. Гигантские айсберги и ледяные острова "зависли" в воздухе.

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