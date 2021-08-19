В каких странах Tesla Model S стоит дороже и дешевле всего: список

В каких странах Tesla Model S стоит дороже и дешевле всего: список

В Израиле электрокар стоит больше, чем в США в лучшей комплектации.

Эксперты определили, в каких странах Tesla Model S стоит больше, а в каких — меньше всего.

Они исследовали цены на автомобиль на 30 различных рынках во всем мире. Об этом сообщает сайт insideEVs.

Средняя глобальная цена электрокара составляет 108 196 долларов. Самым дорогим он оказался в Израиле, где за него просят 146 689 долларов, что намного дороже, чем покупать Model S в США в лучшей комплектации.

Список 10 самых дорогих стран для покупки электромобиля выглядит так:

1. Израиль $147 689

2. Дания $132 374

3. Венгрия $120 441

4. Великая Британия $116 896

5. Швеция $115 216

6. Чехия $115 079

7. Новая Зеландия $114 416

8. Австралия $112 292

9. Ирландия $111 124

10. Португалия $108 734

Меньше всего Model S стоит в США, и это не удивительно, так как Tesla является американским автопроизводителем, и автомобиль производится в Штатах. Там электрокар стоит почти на 20 000 долларов США дешевле, чем в среднем по миру. Кроме того, в США Model S можно приобрести примерно на 60 000 долларов дешевле, чем в Израиле.

Список самых дешевых стран для покупки Tesla Model S ниже:

1. США $79,990 (сейчас $ 89,990)

2. Эстония $90 665

3. Канада $93 553

4. Япония $97 512

5. Норвегия $97 544

6. Мексика $99 879

7. Южная Корея $101 624

8. Германия $103 954

9. Польша $104 656

10. Люксембург $105 149

Ранее сообщалось, что Tesla начала переносить поставки Model S ее заказчикам на несколько месяцев.

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