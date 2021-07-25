В Днепре в камышах водоемы выявило тело мужчины

В Днепре в камышах водоемы выявило тело мужчины

Свидетели уверяют, что видели как он шел в нетрезвом состоянии купаться.

В Днепре в районе жилого массива Красный Камень нашли тело мужчины в камышах.

Об этом сообщает местное издание " Информатор ", ссылаясь на собственные источники.

Жители заметили тело мужчины около 18:00 накануне и вызвали полицию. Личность погибшего удалось установить оперативно. Им оказался местный житель.

Очевидцы сообщили, что видели, как он пошел купаться за два чеса до трагедии и отметили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Спасатели напоминают о безопасности на воде. Призывают граждан воздержаться от купания после алкоголя. Хмельницкие спасатели даже отсняли об этом социальный ролик.

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