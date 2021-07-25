Работодатели в Украине стали активнее официально трудоустраивать работников

Сокращение теневого сектора стало заметным за последний год

Каждый пятый украинец работает в теневом секторе экономики, хотя работодатели начали их активно выводить из тени.

Об этом рассказал заместитель главы ведомства Игорь Дегера на телеканале "Дом".

"В течение 2019 у нас неформальная занятость уменьшилась всего на 15 000. В 2020 году такая динамика усилилась и имеет существенную тенденцию к уменьшению. Мы 2020 года видим уменьшение уровня неформальной занятости около 184 тысяч человек", — отметил Дерега.

Но в то же время добавил, что суммарное уменьшение с начала 2020 году до 1 апреля 2021 неформальной занятости аж на 495 000 теневых рабочих мест.

Дегнера заметил, что самыми разъяснениями и информационными подходами невозможно существенно повлиять на работодателей. Поэтому от 14 июля в Украине началась активная фаза проверок. Успели осуществить за эти дни более 700 инспекционных посещений и обнаружили около 3 тысяч неформально занятых работников.

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