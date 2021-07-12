В Одессе возле пляжа "Аркадия" горел отель

Причиной возгорания стал кондиционер.

В понедельник, 12 июля, в Одессе горел отель "Portofino Hotel Beach Resort".

Видео обнародовали местные Телеграмм-каналы.

Отель расположен на первой береговой линии — на Трассе здоровья неподалеку от пляжа "Аркадия".

По предварительным данным, причиной пожара стал кондиционер в одном из номеров отеля. Возгорание удалось ликвидировать до приезда пожарных. Пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщалось, 4 июля около половины первого, в Одессе на улице Кузнечной на третьем этаже трехэтажки вспыхнула квартира. Из-за этого пришлось эвакуировать на улицу всех жильцов дома, потому что огонь и задымление были сильными.

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