Таропрогноз на 12-18 июля: что карты нам предвещают

Карты Таро помогают понять будущее.

Карты Таро, на первый взгляд, является воротами в мир мистики и магии, однако на самом деле — это практическое руководство, которое готово ответить на вопросы 24 часа в сутки, семь дней в неделю. А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз в неделю — на 12-18 июля — от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Семерка жезлов"

Эта карта свидетельствует о защите, цели, получении преимуществ. Однако сейчас вам может мешать нежелание сдвинуть с места, желание надеяться только на собственные силы, брошенный вызов, невозможность твердо сказать "нет", желание уничтожения, растерянность в сложной ситуации. Важно сейчас устоять перед врагами — даже внутренними и не прибегать к бессмысленной борьбы и агрессивном взаимодействии.

Нужно крепко стоять на собственных ногах и отстаивать свои права. Боритесь с внутренними демонами и страхами. Помните о том, что для отстаивания собственных предубеждений нужна смелость, а для понимания их истинной ценности — благоразумие.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Девятка мечей"

Эта карта рассказывает о мученичестве, переполнении эмоциями, тревоге. Она сообщает о тревожных мыслях, осознание неправильности своих действий, желании вернуться в прошлое, страхе перед неизвестным, бессонных ночи, чувствк неуверенности и уязвимости.

Эта карта может показаться ужасной, но она подсказывает, что темные времена скоро закончатся. Вы можете поднять голову и увидеть, что даже в такой критической ситуации можно увидеть солнечный свет из глубины горя и отчаяния. Пришло время подумать о причинах своих мучений и несчастья. Найдите причины, которые тормозят ваше движение вперед. Если вы так загружены нынешними проблемами, то как вы можете строить дальнейшие планы? Выбирайте новые приоритеты. Иногда достаточно совсем небольших изменений во взгляде на то или иное событие, чтобы произошел кардинальный сдвиг по отношению к жизни.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Колесница"

Эта карта свидетельствует о силе воли, честности, упрямстве, смелости, рывке вперед, необходимости контроля над чувствами и мыслями, погоне за двумя зайцами, рискованной авантюре и духовном поиске. Эта карта подсказывает, что ключом к успеху может стать только ваша сильная самомотивация или упрямство. Своей силой вы добьетесь желаемого.

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Вы сейчас достигли того момента, вы можете опираться на собственные суждения, а не слушать других. Вы добьетесь успеха в любых начинаниях и преодолеете все препятствия на пути. Обратите внимание на важность слежения за ходом времени и контроля над ситуацией для получения желаемого. Поэтому не позволяйте успеху вырываться из рук, а сами — управляйте процессом. Возможно, ваши отношения с другими людьми нуждаются в переоценке.

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