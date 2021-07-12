Жена Андрея Джеджулы запретила ему видеться с дочерью

Шоумен заявил, что будет бороться за свои права.

Ведущий Андрей Джеджула, жена которого ранее показала, как он ее побил, держит фанов в курсе их конфликта.

Так, шоумен сообщил, что его экс-возлюбленная Юлия Леус сегодня приехала и забрала свои вещи и вещи их совместной дочери, четырехмесячной Аделины. По словам Джеджулы, он спокойно отнесся, что жена ушла. Но вместе с тем Андрей сообщил, что Леус запретила ему видеть ребенка.

"На мой вопрос:" Когда я увижу ребенка?". Ответ: "Через суд". В этой стране пора уже что-то начать делать с законами, при которых у одного из родителей авторитарные права на ребенка при равных возможностях и навыках по воспитанию и уходу за ним! И естественно, возможность вкладывать в уши с детства ребенку свою версию происходящего и свою "беспристрастную" историю! Кто вообще решает такое, что кто-то из любящих родителей важнее?! Как можно увезти ребенка в неизвестном направлении и не сообщать адрес?!" — написал Джеджула.

Напомним, отношения между супругами ухудшились еще до рождения дочери. В декабре прошлого года между Андреем Джеджулой и его женой Юлей разгорелся конфликт. Женщина на последних месяцах беременности попала в больницу с угрозой выкидыша и обвинила в этом мужа.

Позже в своем Instagram Юлия рассказала, что Андрей поднимал на нее руку и морально издевался. Вскоре модель сообщила, что хочет развод, поскольку не видит общего будущего с ним.

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