Что делать, если укусила змея: советы Минзрава

Медики советуют придерживаться определенных правил до приезда специалиста.

При укусе змеи необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Однако если госпитализация требует определенного времени, необходимо соблюдать некоторые правила.

Об этом сообщает НСЗУ.

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"При укусе змеи нужно как можно быстрее действовать. Позвоните по номеру" 103 "или самостоятельно отвезите пострадавшую человека к врачу", — отмечают медики.

В ведомстве подчеркивают, что только врач сможет оказать необходимую медицинскую помощь и применить при необходимости противоядие.

Если госпитализация требует определенного времени, нужно оказать первую помощь человеку, а именно:

- обеспечить покой и минимум движений потерпевшего;

- давать пить много жидкости;

- освободить пораженный участок тела от одежды, обуви.

Кроме того, при укусах в область конечности необходимо зафиксировать ее с помощью импровизированной шины (доски, палки).

До приезда врача необходимо продезинфицировать рану и наложить стерильную повязку.

Медики отмечают, что в любом случае не надо разрезать рану и высасывать яд, прижигать рану, накладывать жгут давать пострадавшему алкоголь.

Ранее сообщалось, что госпитализировали жительницу села Грабунь в Ровенской области. Женщину укусила змея в лесу, в тот момент она собирала ягоды. Пресмыкающегося не видела. Поняла, что ее атаковала змея, когда вдруг занемела нога. Женщина сразу обратилась к медикам. Ее забрали в больницу, но состояние уже было средней тяжести.

А из разных районов Прикарпатья трое детей в тяжелом состоянии попали в реанимацию Областной детской больницы, потому что их покусали змеи. Двое из пострадавших — ребята 16 и 17 лет — не заметили пресмыкающихся в высокой траве. А вот 12-летняя девочка наоборот, приблизилась к змее, чтобы похвастаться перед друзьями своей смелостью.

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