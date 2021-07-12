5 новых книг, которые не оставят вас равнодушными

Популярным чтивом книги становятся не только благодаря мастерству авторов или таланту рекламных агентств.

Необычные сюжеты, которые проглядывают сквозь будничную жизнь, а также яркие характеры, раскрывающиеся в нестандартных ситуациях, — вот то, что делает из обычной истории стоящий внимания текст.

Кристофер Мур. Дурак. — Х.: Фабула, 2021

Эта книга — для того, кто ценит хороший юмор и парадоксальные сюжеты, ведь ее автор, американский сатирик, отказываясь от догм и сбрасывая все мыслимые авторитеты, рассказывает знакомую каждому мало-мальски образованному человеку историю короля Лира. Вот только в отличие от Шекспира, делает это весело, с шутками, переходящими за грань фола. Еще бы: ведь главный герой романа — шут по прозвищу Капшук, озорник, интриган, хитрец и гениальный стратег, чьи приключения в Англии, а затем в Венеции, кажется, превосходят шекспировский оригинал. В этом трагифарсе есть все, чтобы возбудить общественную мораль, поднять основы и стать любимым чтением: интриги, убийства, любовь, измена, дружба, ненависть, верность. Юмор в этой феерии грубый, достаточно секса, а также скрытых, явных и перефразированных цитат из Шекспира.

"Это неприличная сказка, — предупреждают нас. — В ней вы найдете неуместны совокупления, убийства и чехарду, увечья, измены и доселе неизведанные высоты пошлости и сквернословие ...".

В общем, это один из лучших романов Кристофера Мура, который приобрел мировую славу как автор бестселлеров, в каждом из которых непременно присутствуют колдовство, призраки, запутанные сексуальные отношения и разрушения. А если все это, как в "Дураке", перенести к вымышленному XIII века, то получится такая мешанина, от которого почти невозможно оторваться — то есть история о драматическом последнем годе жизни шекспировского короля Лира, которую рассказывает королевский шут. И именно так, как и положено настоящему врожденном шуту.

Джоджо Мойес. Счастливые шаги под дождем. — Х.: Клуб Семейного Досуга, 2021

Этот роман — трогательная история женщин трех поколений, связанных неразрывными узами. Отношения между Джой и Кейт, матерью и дочерью, далеки от идеала, и Кейт, пытаясь устроить личную жизнь, убегает из дома. Поклявшись себе, что, если у нее когда-нибудь будет дочь, она станет ей лучшей подругой и они никогда не расстанутся. Но история повторяется. Сабина, дочь Кейт, выросла упрямой и дерзкой, она с презрением относится к своей матери из-за ряда любовных неудач Кейт. И вот обстоятельства складываются так, что Сабина приезжает к своей бабушке Джой в Ирландию. Джой, которая никогда не видела внучку, сначала очень рада ее приезду. Но между ними слишком мало общего.

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"Джой вздохнула. Она долго и тяжело размышляла над тем, что делать с этой девушкой, как пробудить немного энтузиазма, немного жизни в этом напряженном, настороженном маленьком личике. Но не похоже было, что она вообще хочет-то делать — только постоянно закрывается в комнате или пытается спрятаться в разных уголках дома, и от нее, как неприятным запахом, так и веяло недовольством от пребывания в Килкерриони. Казалось, ей неудобно везде: в ее комнате, за ужином, когда кто-то ее вдруг касается — даже в собственной коже. Была Кейт такой тоже? Может, и была ".

И вот уже возникает конфликт, который только усиливается, когда в доме появляется Кейт и на свет вылезают старые, казалось давно похоронены семейные тайны. Смогут ли героини залечить душевные раны? Смогут ли вновь поверить в любовь? Сабина, Джой и Кейт начинают понимать, что для того, чтобы уверенно шагать вперед, не помешает оглянуться на то, что оставляешь позади.

Андрей Горбунов. Глил. — К.: Феникс, 2021

"Глил" в названии этого городского фэнтези — зеркально переделанный известный топоним, столица Галичины, славный город Льва. Впрочем, это не тот "Lviv", который известен многим его жителям и туристам, ведь речь о его зазеркалье, в котором происходит действие. Поэтому город Глил — это таинственный мегаполис, в котором правят настоящие хозяева, а не городская мэрия, подчинена их воле. Приключения героев, которые движутся сюжетом, напоминают компьютерную игру, в которую втянут даже дедушка, которому племянник подарил смартфон с вирусной программой, которую бедолага невольно запустил. Главная же битва у всех персонажей впереди, а пока в городе происходят мистические вещи, что и неудивительно для параллельного, потустороннего мира. Словом, происходит настоящая бесовщина.

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"Ой, как это все мне не нравится, — пробормотала девушка и потянулась к арбалету. Автобус подскочил на выбоине. — Я бы советовал согласиться на предложение, — хищно прозвучало из кресла водителя. — А что? — осторожно спросила София. — Не остановишь автобус? — Например, — загадочно ответил незнакомец. — Кто ты? — рявкнула девушка, скрывая криком щелчок от возведения арбалета. — Ты видела номер маршрута, когда садилась? — холодно спросил водитель. — Знаешь вообще, куда мы едем?"

Чтобы несколько снизить градус напряжения, вернувшись к реальности, автор предлагает после каждого раздела своеобразный гид по современному Львову, в котором немало интересного, мемов и былей, не менее магических, чем основной рассказ.

Татьяна Рубан. #Физик. — Х.: Талант, 2021

Кроме художественных моментов — сюжета, образов, речи героев — это необычная книга полтавской писательницы отличается также сугубо "практической" значимостью. Ведь описывается в ней ситуация, когда взрослый человек проявляет нежелательный интерес к подростку или студенту, и пострадавшие не знают, как себя вести. Или они сами виноваты? Или их поведение, внешний вид или манера общения привели к харассменту со стороны преподавателя, как это произошло в одном из учебных заведений Полтавы, которая угадывается по описанию в этом произведении?

По его сюжету, жизнь пятнадцатилетней студентки колледжа Дины бурлит событиями. Однажды к ней за помощью обращается одногруппница Валя, которая до сих пор никогда с Диной и не разговаривала. У Вали есть тайна: преподаватель физики из колледжа настойчиво требует ее внимания. Таким образом, эта книга — психологическая приключенческая история, которая написана, чтобы помочь тем, кто стал жертвой харассмента и оказался один на один с этой проблемой.

Алексей Сокирко. Кулинарное путешествие на Гетманщину. — К.: Темпора, 2021

Что мы знали до недавнего времени о кухне казацких времен? Кроме, конечно, борща, водки, сала и галушек. Из литературных источников вспоминается одна только "Энеида" Котляревского, где ели: "Свиную голову с хреном/И лапшу на перемену,/Затем с подливой индюк;/На закуску кулеш и кашу,/Лемешку, зубцы, путрю, квашу/И с маком медовый шулик". Впрочем, действительно ли это соответствует исторической действительности и можно ли поставить знак равенства между тогдашним стилем питания и казацкими традициями? В любом случае в этой книге точно можно узнать секреты и тайны староукраинской кухни середины XVII-XVIII веков с аутентичными рецептами, адаптированными современным поваром-технологом. А также о том, какие блюда были доступны большинству, а какие — исключительно элите. Как в упомянутые времена менялись вкусы и представления о здоровой и нездоровой пище. В конце концов, что именно из гастрономического и бакалейного арсенала прошлого бесследно потерялось, а что осталось в нашей современной кухне?

В целом эта книга — не только исследования истории гастрономии Гетманщины середины XVII-XVIII веков, где на первой же странице рецепт "Леща в щавелевом соусе", но и попытка посмотреть сквозь нее на более широкий контекст эпохи. То есть взглянуть на еду как маркер социального статуса, благосостояния, образованности, культуры, моды. Авторский текст дополняют аутентичные старинные рецепты, адаптированные для приготовления в современных условиях, а также словарь староукраинской гастрономической терминологии, мер веса и объема.

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