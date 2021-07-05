5 новых переводов, которые стоит прочитать этим летом

Лето — пора отпусков и отдыха, когда хочется почитать что-то новое, экзотическое, необычное.

Необычность сюжетов в этих историях делает из них настоящие бестселлеры, что в сочетании с профессиональным стилем и изысканным переводом причисляет их или к вечной классике, или к качественной современной литературе. Кроме того, темы, затронутые авторами, раскрывают секреты "живой" жизни, важные для понимания истории при любой эпохе.

Джордж Оруэлл. Колхоз животных. — К .: Book Chef, 2021

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Эта повесть, переведенная Ярославом Стельмахом, — одно из самых известных в мире аллегорических произведений — впервые опубликована 17 августа 1945, а одним из первых ее переводов был украинский, к которому автор написал предисловие. По его словам, в книге описаны события революции 1917 года в Российской империи и становления эпохи сталинской диктатуры в Советском Союзе. Оруэлл был беспощадным критиком Сталина и врагом сталинизма еще со времен гражданской войны в Испании, считая, что в Советском Союзе господствует жестокая диктатура, основанная на культе личности и усиленная господством террора. По сюжету, социализм на ферме, действительно, превращается в авторитарный колхоз, и главная свинья становится диктатором, как Сталин. По сути, автор, будучи страстным социалистом — как "настоящие ленинцы" в СССР, — разочаровывается в следующем вожде, который строит не "коммунизм", а тоталитарное государство.

"Поэтому я попытался проанализировать теорию Маркса с точки зрения животных, — поясняет автор. — Для животных очевидным было то, что идея классовой борьбы между людьми — абсолютная иллюзия, ведь когда дело доходило до эксплуатации животных, все люди объединялись против них; настоящая же борьба шла между людьми и животными. Имея это в качестве отправной точки, я легко продумал остальные повести. Мне не удавалось ее записать до 1943 года, поскольку все свое время я постоянно тратил на какую-то другую работу, и в конце концов я включил в повести еще и некоторые из тех событий, именно происходили в момент ее написания, например, Тегеранскую конференцию. Так и случилось, что я держал в голове основные элементы повести целых шесть лет, прежде чем, собственно, написать ее ".

Жан-Поль Сартр. Дьявол и Господь Бог. — К .: Издательство Жупанского, 2021

В свое время автор этой книги, переведенной Олегом Жупанским, написал, что был бы очень рад, если бы будущие поколения из всех его произведений помнили роман "Тошнота", а также ... пьесу "Дьявол и Господь Бог". События историко-философской драмы "Дьявол и Господь Бог" происходят в Германии XVI века, во времена так называемой Крестьянской войны. Автор в своей пьесе в присущей ему философской манере очень по-современному нарушает извечные вопросы Добра и Зла, а также миссию свободного человека в этом мире.

Если упомянутая "Тошнота", ведущая в экзистенциальные дебри, вызвала состояние, отвечавшее ее имени, то в пьесе "Дьявол и Господь Бог" речь вовсе не о религии или вере. Это произведение наглядно продемонстрировало, почему богатые будут богатеть, а бедные — беднеть. Действие в нем происходит в растерзанного крестьянской войной Германии XVI в. Однако история для автора — всего лишь фон, ведь герои в старинных костюмах мыслят вполне современно, пытаясь ответить на извечные вопросы: что есть Добро и Зло, в чем заключается свобода человеческой личности.

Жозе Сарамаго. Смерть берет отпуск. — Х .: Клуб Семейного Досуга, 2021

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Будучи созданным в оригинальной стилистической манере, этот роман, автор которого в свое время получил Нобелевскую премию, читается на одном дыхании. По сюжету, в стране, оставшейся неназванной, происходит нечто невиданное с нового года. Смерть решает прервать свою неутомимый труд — и люди просто перестают умирать. Внезапное бессмертие — это счастье или наказание Божье? Как долго это будет продолжаться? И что в этой ситуации должен делать общество: похоронные конторы, система здравоохранения, старческие дома, преступный мир, церковь, правительство и монарх? В любом случае, пока судьба жителей этой страны — жить вечно. И пока духовенство проповедует, а философы философствуют, эйфория населения меняется отчаянием, все станут искать способы покончить с таким невыносимым положением. Именно после этого начинается вторая часть романа, переведенная Сергеем Вакуленко — о любви, когда Смерть, которая изменила правила, стремится стать любимой женщиной. И все из-за одного-единственного человека, пятидесятилетнего музыканта, который отказывается этим правилам подчиниться ...

"Смерть просматривает формуляр и находит в нем только ранее уже виденное, то есть биографию музыканта, который уже более недели назад должен был умереть, и несмотря на это и дальше себе живет-поживает в своем скромном доме художника, со своим черным псом, который ложится дамам на колени, с фортепиано и виолончелью, со своей ночной жаждой и в полосатой пижаме".

Майкл Шебон. Телеграф-авеню. — Х .: Фабула, 2021

... На самом деле Телеграф-авеню — реально существующая улица в Калифорнии, а новая книга от Майкла Шебона, переведенная Светланой Орловой, — это живой, добрый, атмосферное роман о том, что каждое место имеет свой характер. Сейчас это "Брукленд Рекордз" — магазин винтажной винила, который принадлежит чернокожему Арчи Столлингзу и еврею Нет Яффе, неподалеку от которой запланировано строительство огромного торгового центра. Впрочем, под угрозой не только бизнес, но и дружба партнеров, непростой период которой переживают также их жены, самоотверженные акушерки Гвен и Авива. Кроме того, появляется некий Тит, который становится лучшим другом сына одного из партнеров, а отец второго, бывший популярный актер, попадают в очередную историю. И все это разворачивается на фоне 70-х: джаз, кино, кунг-фу, культовые имена, бренды и куча эмоций и тайных историй этого легендарного времени — с фактурными героями и незабываемыми персонажами.

"Луноликий, длинный, всегда немного навеселе, Арчи Столлингз царил за прилавком "Брукленд Рекордз "- на коленях какой-то малыш, поверх тыквенно-желтой водолазки рыжевато-коричневый вельветовый пиджак, в котором он и так похож на Гамеро, превращался в абсолютную, довольно симпатичную его копию, некий летающий мутант-черепаха из японских фильмов. Ребенка он подхватил под левую руку, а правой перебирал содержимое восьмого из пятнадцати ящиков, которые прислали из "Бенезра эстейт", записи в ящике номер восемь имели именно такой привкус, как и любил Арчи: грудинка джаза, сильно присоленную и сдобренная фанком. Electric Byrd (Blue Note, 1970)".

Линда Муллали Хант. Скоро распогодится. — Х .: Виват, 2021

Героиня этой истории, переведенной Татьяной Скрипник, живет на полуострове Кейп-Код вместе со своей бабушкой, но мечтает об "обычной" семье. Давняя подруга отныне почему-то стесняется проводить с ней время, и другие изменения не радуют. А девочка очень не любит сюрпризы и неожиданные повороты. Держаться ей помогает неожиданное знакомство с новичком на полуострове, который имеет за плечами собственный горький опыт. Вместе они учатся, как выстоять в шторм и преодолеть одиночество, боль, злость, первые разочарования в близких людях, а также узнают, что такое настоящая дружба, доброта и терпимость.

"Размахнувшись, он бросает краба в воду — подальше от куриных ножек на веревках. Шубовсть! И краба уже как и не было. Ронан старается не улыбаться, но это ему не очень-то и удается. — Ты что? Зачем ты его выбросил? — Извини, — улыбаясь, он пожал плечами. — Такой красивый краб. Да и солдата хоть куда. Вот я и решил спасти его от сковородки. — Все в порядке. Это лучшая идея, чем есть блины из крабов каждый день. Произнося эти слова, я думаю о том, как сильно понравился бы Ронан моему папе Джо. Он сказал, что у Ронана доброе сердце. И я непременно согласилась бы".

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