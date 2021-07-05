Украинские киноновинки, которые стоит посмотреть летом: топ-5 лент

Ограничений по посадке нет, поэтому залы ждут зрителей.

Со временем украинских лент в кинотеатрах становится все больше. Различных жанров и форматов. Все это — результат работы Государственного кино и питчингов.

Более подробно об ожидаемых новинках рассказал Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

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Лето обещает быть насыщенным на украинские киноновинки. Как художественные, так и анимационные — для походов с малышами. В такую жару приятно спрятаться в темном зале с попкорном — идеальный вариант отдыха. Особенно, когда показывают захватывающее кино.

Уже сегодня в прокате можно посмотреть следующие картины:

Виктор_Робот

Мультфильм рассказывает о приключениях девочки и маленького робота Виктора, которые отправились на поиски ее дедушки. Футуристический мир роботов и высоких технологий напоминает своеобразный украинский стим-панк. Такого мы еще не видели.

Усатый фанк

Документальный фильм об украинской музыке 1970-х. Прорывные музыкальные течения, стоявшие рядом с мировыми трендами эстрады. Больше об их уникальность — в ленте.

Мы рядом

Фильм легенды украинского кино Романа Балаяна. Эстетическая монохромная мелодрама о неожиданной встрече хирурга и неизвестной загадочной девушки. На экранах с 8 июля 2021 года.

Зарваница

Зарваница — небольшой поселок, который собирает тысячи паломников из года в год. Здесь встречаются совсем непохожие друг на друга люди, имеющие общий путь — путь к чуду. С 15 июля в кинотеатрах Украины.

Пульс

Спортивная драма по реальной истории украинской чемпионки Оксаны Ботурчук. О взлетах, падениях и препятствиях. А также о силе воли и силе человеческого духа. Зажигает энергией и мотивацией. С 22 июля в прокате.

Напомним, Квентин Тарантино накануне ошарашил новостью. 58-летний режиссер заявил, что хочет уйти на пенсию. Только снимет один, свой последний фильм: он иссяк и хочет уйти на пике славы, а не снимать что угодно, эксплуатируя свое имя. О других киноновостях и прокатных новинках рассказывает Елена Федорейко.

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