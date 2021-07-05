Українські кіноновинки, які варто переглянути влітку: топ-5 стрічок 

Обмежень щодо посадки немає, тож зали чекають на глядачів.

Із часом українських стрічок у кінотеатрах стає все більше. Різних жанрів та форматів. Все це – результат роботи Державного кіно та пітчингів.

Більш детально про найочікуваніші новинки розповів Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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Літо обіцяє бути насиченим на українські кіноновинки. Як художні, так і анімаційні – для походів з малечею. В таку cпеку сховатися у темному залі із попкорном - ідеальний варіант відпочинку. Особливо, коли показують захопливе кіно.

Вже сьогодні у прокаті можна подивитися такі стрічки:

Віктор_Робот

Мультфільм розповідає про пригоди дівчинки і маленького робота Віктора, які вирушили на пошуки її дідуся. Футуристичний світ роботів та високих технологій нагадує своєрідний український стім-панк. Такого ми ще не бачили.

Вусатий фанк

Документальний фільм про українську музику 1970-х. Проривні музичні течії, що стояли поруч зі світовими трендами естради. Більше про їхню унікальність – у стрічці.

Ми є Ми поруч

Фільм легенди українського кіно Романа Балаяна. Естетична монохромна мелодрама про неочікувану зустріч хірурга та невідомої загадкової дівчини. На екранах від 8 липня 2021 року.

Зарваниця

Зарваниця – невеличке селище, що збирає тисячі паломників від року в рік. Тут зустрічаються зовсім несхожі один на одного люди, що мають спільний шлях - шлях до дива. Від 15 липня у кінотеатрах України.

Пульс

Спортивна драма за реальною історією української чемпіонки Оксани Ботурчук. Про злети, падіння та перешкоди. А також про силу волі та силу людського духу. Запалює енергією та мотивацією. Від 22-го липня у прокаті.

Нагадаємо, Квентін Тарантіно напередодні ошелешив новиною. 58-річний режисер заявив, що хоче піти на пенсію. Лише зніме один, свій останній фільм: він вичерпався і хоче піти на піку слави, а не знімати будь-що, експлуатуючи своє ім'я. Про інші кіноновини та прокатні новинки розповідає кінооглядачка Єлена Федорейко.

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