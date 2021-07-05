Побила першачка: у Києві за рукоприкладство судитимуть вчительку

Прокуратура оголосила педагогині про підозру.

У Києві судитимуть вчительку, яка вдарила дитину. Прокуратура вручила їй підозру за фактом умисного завдання удару малолітньому учню.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Жінка була класним керівником у першму класі. Під час уроку вона вдарила учня, який перебував на інклюзивній формі навчання. Відео інциденту, який стався у березні цього року, виклали у соцмережі, і подія набула суспільного розголосу.

"Неправомірні дії вчителя кваліфіковано за ч. 1 ст. 126 КК України, тобто умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень. Санкція вказаної статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що київській школі №58 звільнили вчительку початкових класів, яка побила хлопчика з розладом аутистичного спектру. Також оголосили догану заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.

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