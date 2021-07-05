В Євросоюзі виступили проти російського "закону про шампанське"

В Євросоюзі виступили проти російського "закону про шампанське"

Нове російське законодавство вимагає від іноземних виробників використовувати лише назву "ігристе вино".

В Європейському Союзі висловили невдоволення новим російським указом, який всупереч європейським правилам забороняє називати "шампанським" продукцію, вироблену в історичній області Франції Шампань.

Про це 5 липня заявила представниця Єврокомісії на щоденному брифінгу у Брюсселі.

"Звісно ми знаємо про новий російський законопроєкт стосовно алкогольних і винних напоїв, і він матиме вплив на експорт вина. Ми будемо робити все необхідне, щоб виявити нашу незгоду і занепокоєність цим законом" - сказала вона.

В Європейській комісії акцентували, що це ще тільки проєкт закону, а не сам закон. При цьому президент РФ вже підписав відповідний указ 2 липня:

"Ми зробимо все необхідне для захисту наших прав і потрібні кроки, якщо цей закон набуде чинності" - зазначила представниця Єврокомісії.

Нагадаємо, у Росії почав діяти закон, який забороняє постачання до країни з-за кордону алкогольного напою під назвою "шампанське". Москва вимагає від іноземців називати продукцію лише "ігристе вино". Водночас закон визнає лише "російське шампанське", виготовлене на території РФ.

Мережа вибухнула жартами про заборону неросійського шампанського. В РФ шампанське буде лише вітчизняного виробництва. Усі інші країни для імпорту мають свою продукцію перейменовувати.

У Росії назву "Шампанське" носитиме лише вино, виготовлене на території країни Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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