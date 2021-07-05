Ремонт турбін в Києві: яку компанію вибрати?

Фахівці компанії Centr Turbin завжди готові надати кваліфіковану консультацію стосовно роботи турбіни, її ремонту та заміни. Тому багато автовласників при перших же проявах нестабільної роботи агрегату звертаються до наших експертів.

Переваги роботи з компанією Centr Turbin

Centr Turbin пропонує ремонт турбін в Києві. У компанії є кілька СТО в різних містах України, актуальні контакти яких ви знайдете на сайті. Тому навіть якщо злам трапиться, коли ви будете у відрядженні або у відпустці, то ви завжди зможете недорого та швидко полагодити автівку.

Фірма пропонує не тільки послуги з відновлення турбокомпресорів, але і займається продажем силових агрегатів і ремкомплектів. Всі автомобільні запчастини, наявні в наявності та що надходять на склад під індивідуальне замовлення клієнта, сертифіковані та схвалені виробниками авто. На всі види робіт СТО надає гарантію.

Коли потрібно терміново на СТО?

Отже, розберемо основні ознаки пошкодженого турбомотора. На це питання відповість механік Centr Turbin: «Найчастіше головною причиною виходу з ладу турбіни стає неякісна олива. Деякі водії забувають її вчасно міняти та їздять із забрудненим мастилом. Сторонні тіла та всяке сміття розбивають крильчатку турбіни, пошкоджують підшипники та засмічують масляні фільтри. При недостатній кількості мастила двигун відчуває масляне голодування, і якщо затягнути з ремонтом, то можна попрощатися з мотором. Та і їздити на такій машині небезпечно».

Отже, якщо ви помітили хоча б одну ознаку зі списку, представленого нижче, то вам обов'язково потрібно відвідати автосервіс:

Синій, сірий або чорний дим з вихлопної труби;

Скрегіт, брязкання, гул і свист при розгоні та під час руху транспорту;

Втрата динаміки розгону машини;

Різке збільшення споживання оливи.

Як виконується ремонт турбокомпресорів в Києві на СТО Centr Turbin?

Спочатку потрібна діагностика мотора, щоб знайти злам. Після виявлення зношеної ділянки, силовий агрегат демонтують та очищають за допомогою піскоструминної технології від забруднень, нагару та оливи. Після змінюють пошкоджені області та встановлюють нові оригінальні деталі. Потім проводиться балансування на спеціальних стійках і тест на працездатність.

Отже, якщо вам необхідно полагодити ваш турбокомпресор, радимо звернутися в Centr Turbin. Тим більше відгуки про ремонт турбін в столиці у цій компанії позитивні. Контактні телефони та адреси вказані на сайті підприємства.

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