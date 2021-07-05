Рейтинг КМІС: до Ради пройшли б сім політичних партій

Рейтинг КМІС: до Ради пройшли б сім політичних партій

Серед симпатій українців лідирує "Слуга народу".

Якби наприкінці червня в Україні відбулися парламентські вибори, то до Верховної Ради пройшли б сім політичних партій.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Партія "Слуга народу", яка нині має більшість у Верховній Раді, лідирує серед симпатій українців. За політичну силу проголосували б 20,6% тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

Потім відразу три партії мають підтримку, яка відрізняється в межах статистичної похибки. Свою підтримку "ОПЗЖ" висловили 16,9% опитаних. За "Європейську солідарність" - 15% українців. "Батьківщині" Юлії Тимошенко симпатизують 14,7% респондентів.

Далі у рейтингу опинилися "Сила і честь" - 7%, Радикальна партія О.Ляшка - 5,7%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,1%.

Інші партії не потрапили б до парламенту: "Партію Шарія" голосуют 3,7% серед тих, хто визначився з вибором. За "Свободу" - 2,2%, а за "Голос" - 1,9%.

Як повідомлялося, соціологічна група "Рейтинг" провела утравні опитування серед українців стосовно їх парламентських уподобань. Лідером серед партій залишається "Слуга народу": її готові підтримати 24,8% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" свої голоси віддали б 13,5% українців, за "Опозиційну платформу – За життя" – 13,2%, за "Батьківщину" – 11,8%. Рейтинг інших політичних сил значно нижчий.

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