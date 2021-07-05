ДТП на Миколаївщині: водія легковика затиснуло деталями авто 

Лікарі кажуть, що чоловік – у важкому стані.

Сьогодні, 5 липня, на 182 км автошляху Н-11 Миколаїв-Дніпро в Баштанському районі сталася дорожньо-транспортна пригода ‒ зіткнулися легковий автомобіль Renault Kangoo та вантажівка DAF 95XF.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Водія легкового авто заблокувало деталями корпусу його автівки. Рятувальники деблокували чоловіка за допомогою гідравлічного інструменту. Його госпіталізували до відділення травматології.

За словами директора лікарні Володимира Лущенка, чоловік перебуває у важкому стані.

"Лікарі провели всі необхідні аналізи та борються за його життя", ‒ сказав лікар.

Нагадаємо, на 211 км автодороги Кропивницький-Миколаїв біля с. Костичі сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися автомобілі KIA Optima та Mazda. Загинуло три людини.

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