ДТП на Миколаївщині: водія легковика затиснуло деталями авто 

Лікарі кажуть, що чоловік – у важкому стані.
Сьогодні, 5 липня, на 182 км автошляху Н-11 Миколаїв-Дніпро в Баштанському районі сталася дорожньо-транспортна пригода ‒ зіткнулися легковий автомобіль Renault Kangoo та вантажівка DAF 95XF.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.
Водія легкового авто заблокувало деталями корпусу його автівки. Рятувальники деблокували чоловіка за допомогою гідравлічного інструменту. Його госпіталізували до відділення травматології.
За словами директора лікарні Володимира Лущенка, чоловік перебуває у важкому стані.
"Лікарі провели всі необхідні аналізи та борються за його життя", ‒ сказав лікар.
Нагадаємо, на 211 км автодороги Кропивницький-Миколаїв біля с. Костичі сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися автомобілі KIA Optima та Mazda. Загинуло три людини.