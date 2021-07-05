Який красень: УЄФА презентував м’яч для фіналу Євро-2020

Також ним зіграють у півфінальних поєдинках турніру.
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) представив м’яч, який буде використаний на фінальному поєдинку Чемпіонату Європи-2020.
М’яч отримав назву Uniforia Finale. Його виробником є компанія Adidas. Більша поверхня м’яча є сріблястою, а яскраві штрихи зеленого, червоного, блакитного і рожевого кольорів дозволяють гравцям краще бачити ігрову сферу на газоні під час гри.
Також на м’ячі є новий візерунок, який нагадує арку стадіону "Вемблі" в Лондоні, де відбудуться обидва півфінали та фінал турніру. Новим м’ячем гратимуть не лише в фіналі, а і під час обох півфінальних зустрічей континентальної першості.
Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії дозволив збільшити кількість глядачів, які зможуть відвідати вирішальні матчі Євро-2020.
- У півфіналах Євро-2020 Італія протистоятиме Іспанії (6 липня, 22:00), а збірна Англії зіграє з Данією (7 липня, 22:00).
- Фінальний матч Євро-2020 відбудеться у неділю, 11 липня. Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.
Раніше ТСН Проспорт писав, що хроніку Євро-2020 намалювали на туалетному папері.
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