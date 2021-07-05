Какой красавец: УЕФА представил мяч для финала Евро-2020

Какой красавец: УЕФА представил мяч для финала Евро-2020

Также им сыграют в полуфинальных поединках турнира.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил мяч, который будет использован на финальном поединке Чемпионата Европы-2020.

Мяч получил название Uniforia Finale. Его производителем является компания Adidas. Большая поверхность мяча является серебристой, а яркие штрихи зеленого, красного, голубого и розового цветов позволяют игрокам лучше видеть игровую сферу на газоне во время игры.

Также на мяче есть новый узор, который напоминает арку стадиона "Уэмбли" в Лондоне, где пройдут оба полуфинала и финал турнира. Новым мячом будут играть не только в финале, а и во время обеих полуфинальных встреч континентального первенства.

twitter.com/EURO2020

twitter.com/EURO2020

Ранее стало известно, что правительство Великобритании позволило увеличить количество зрителей, которые смогут посетить решающие матчи Евро-2020.

В полуфиналах Евро-2020 Италия будет противостоять Испании (6 июля, 22:00), а сборная Англии сыграет с Данией (7 июля, 22:00).

будет противостоять (6 июля, 22:00), а сборная сыграет с (7 июля, 22:00). Финальный матч Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Ранее ТСН Проспорт писал, что хронику Евро-2020 нарисовали на туалетной бумаге.

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