В Кропивницком будут судить руководителя ГСЧС из-за смерти подчиненного

Руководителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В Кировоградской области на скамье подсудимых оказался руководитель одной из частей ГСЧС. Его обвиняют в нарушении правил безопасности, которые привели к гибели подчиненного.

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Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Следствие установило, что осенью 2019 года руководитель отдал приказ подчиненным по поводу заготовки дров на зиму для отопления подразделения. Во время спиливания дерева оно упало на одного из работников. От полученных травм спасатель погиб.

"Сейчас обвиняемому инкриминируется нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью (ч. 2 ст. 272 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что в Кривом Роге на шахте "Октябрьская" произошел несчастный случай. 31-летнего проходчика прижало машиной, в результате чего он умер.

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