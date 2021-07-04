В Польше на строительной площадке погиб украинец: подробности

Мужчину пытались спасти 1,5 часа.
В Польше на строительной площадке под Вронками погиб украинец. 39-летнего мужчину раздавило гидравлическим подъемником.
Об этом сообщает издание Wiadomosci.
В Польше правоохранители расследуют несчастный случай. Во время выполнения строительных работ вчера, 3 июля, около Вронок Великопольского воеводства погиб 39-летний украинец.
Во время работы гидравлический подъемник сломался и раздавил мужчину.
На место прибыли спасатели и фельдшера. Чтобы освободить пострадавшего, спасателям пришлось использовать специальное оборудование.
39-летнего парня, который не подавал признаков жизни, немедленно принялись реанимировать. Также был вызван вертолет польской медицинской авиационной спасательной службы.
Спасательная операция длилась полтора часа. К сожалению, несмотря на усилия спасателей, мужчина погиб.
Полицейские расследуют причины и обстоятельства аварии. О несчастном случае было сообщено в Национальную инспекцию труда и прокуратуру.
Напомним, что в Польше задержали 31-летнего гражданина Украины, который издевался над 54-летней матери. Он довольно длительное время бил ее унижал и даже угрожал убить.