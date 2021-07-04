В Польше на строительной площадке погиб украинец: подробности

Мужчину пытались спасти 1,5 часа.

В Польше на строительной площадке под Вронками погиб украинец. 39-летнего мужчину раздавило гидравлическим подъемником.

Об этом сообщает издание Wiadomosci.

В Польше правоохранители расследуют несчастный случай. Во время выполнения строительных работ вчера, 3 июля, около Вронок Великопольского воеводства погиб 39-летний украинец.

Во время работы гидравлический подъемник сломался и раздавил мужчину.

На место прибыли спасатели и фельдшера. Чтобы освободить пострадавшего, спасателям пришлось использовать специальное оборудование.

39-летнего парня, который не подавал признаков жизни, немедленно принялись реанимировать. Также был вызван вертолет польской медицинской авиационной спасательной службы.

Спасательная операция длилась полтора часа. К сожалению, несмотря на усилия спасателей, мужчина погиб.

Полицейские расследуют причины и обстоятельства аварии. О несчастном случае было сообщено в Национальную инспекцию труда и прокуратуру.

Напомним, что в Польше задержали 31-летнего гражданина Украины, который издевался над 54-летней матери. Он довольно длительное время бил ее унижал и даже угрожал убить.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку