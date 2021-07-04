"Батальон осиротел": в зоне ООС погиб медик 93 бригады родом из Днепра

У медика остались жена и сын.

В зоне проведения ООС снова потери. Вследствие обломочного ранения погиб 51-летний медик из Днепра Юрий Письменный с позывным Феофан.

Об этом сообщают на странице 93 бригады в соцсети.

"Сегодня в 93 бригаде Холодный Яр — невосполнимая потеря. Из-за обстрела российских оккупационных войск погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона капитан Юрий Васильевич Письменный. Он был известен многим по позывному "Феофан", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела медика ранило осколками. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Юрий Письменный родился 4 марта 1962 года. Жил в Днепре, имел высшее медицинское образование — в 1987 году окончил Днепропетровский медицинский институт. В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером — служил в Первом добровольческом медицинском госпитале им. Пирогова.

В конце 2018 был призван в ряды Вооруженных Сил Украины. Возглавил медицинский пункт батальона. Буквально неделю назад получил очередное воинское звание "капитан".

"Он запомнился профессионализмом, добродушием, готовностью всегда идти вперед, никогда не отступать. Он спас жизнь десяткам бойцов. Все с 18-го года раненые в батальоне, проходили через его руки", — вспоминает начальник медицинской службы бригады Анатолий Чуйкин.

"Первые его слова ко мне были такие:" Мы всех спасти не сможем. У медика должен быть крепкий характер, чтобы с этим смириться. Он всегда поддерживал, помогал, учил, требовал осторожности в работе, особенно на эвакуацию. Все медики, работающие в окопах, знали, что у них есть надежный тыл в качестве начмеда. что он сделает все возможное. к тому же "Феофан" всегда сам выезжал к раненым. Он переживал, когда раненые попадали в госпиталь: звонил, пытался решить проблемные вопросы. Его все называли отцом. Я его даже начальником не могу назвать — отец и все: и поддержит, и выругает, и научит. Ему можно было позвонить в любое время по любому вопросу. К нему любой солдат мог подойти, он всем помогал. Батальон осиротел. Мы все шокированы", — говорит боевой медик Валерия, которая служила под руководством Юрия.

У Юрия осталась жена Татьяна, а также взрослый сын Георгий.

Напомним, что в результате обстрелов 4 июля один украинский военнослужащий погиб. На вражеские нападения наши защитники открывали огонь. О нарушении боевиками режима "тишины" Украина сообщила ОБСЕ.

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