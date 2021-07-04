"Батальйон осиротів": у зоні ООС загинув медик 93 бригади родом з Дніпра

У медика залишилися дружина і син.

У зоні проведення ООС знову втрати. Внаслідок уламкового поранення загинув 51-річний медик з Дніпра Юрій Письменний з позивним Феофан.

Про це повідомляють на сторінці 93 бригади у соцмережі.

"Сьогодні у 93 бригаді Холодний Яр – непоправна втрата. Через обстріли російських окупаційних військ загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону капітан Юрій Васильович Письменний. Він був відомий багатьом за позивним "Феофан", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті обстрілу медика поранило уламками. Травми виявилися несумісні з життям.

Юрій Письменний народився 4 березня 1962 року. Мешкав у Дніпрі, мав вищу медичну освіту – у 1987 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут. У 2016 році пішов на війну медиком-волонтером – служив у Першому добровольчому медичному шпиталі ім. Пирогова.

Наприкінці 2018 року призвався до лав Збройних Сил України. Очолив медичний пункт батальйону. Буквально тиждень тому отримав чергове військове звання "капітан".

"Він запам’ятався професіоналізмом, добродушністю, готовністю завжди іти вперед, ніколи не відступати. Він врятував життя десяткам бійців. Усі, хто з 18-го року був поранений у батальйоні, проходили через його руки", - згадує начальник медичної служби бригади Анатолій Чуйкін.

"Перші його слова до мене були такі: “Ми усіх врятувати не зможемо. У медика має бути міцний характер, щоб із цим змиритися. Він завжди підтримував, допомагав, вчив, вимагав обережності в роботі, особливо на евакуаціях. Всі медики, які працюють в окопах, знали, що у них є надійний тил у якості начмеда. Що він зробить все можливе. До того ж "Феофан" завжди сам виїджав до поранених. Він переймався, коли поранені потрапляли до шпиталю: продзвонював, намагався вирішити проблемні питання. Його всі називали батьком. Я його навіть начальником не можу назвати – батько і все: і підтримає, і посварить, і навчить. Йому можна було подзвонити у будь-який час по будь-якому питанню. До нього будь-який солдат міг підійти, він усім допомагав. Батальйон осиротів. Ми всі шоковані ”, - каже бойовий медик Валерія, яка служила під керівництвом Юрія.

У Юрія залишилася дружина Тетяна, а також дорослий син Георгій.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів 4 липня один український військовослужбовець загинув. На ворожі напади наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про порушення бойовиками режиму "тиші" Україна повідомила ОБСЄ.

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