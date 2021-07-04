У Польщі на будівельному майданчику загинув українець: подробиці

Чоловіка намагалися врятувати 1,5 години.

У Польщі на будівельному майданчику під Вронками загинув українець. 39-річного чоловіка розчавило гідравлічним підйомником.

Про це повідомляє видання Wiadomosci.

У Польщі правоохоронці розслідують нещасний випадок. Під час виконання будівельних робіт учора, 3 липня, поблизу Вронків Великопольського воєводства загинув 39-річний українець.

Під час роботи гідравлічний підйомник зламався і розчавив чоловіка.

На місце прибули рятувальники та фельдшери. Щоб звільнити постраждалого, рятувальникам довелося використовувати спеціалізоване обладнання.

39-річного хлопця, який не подавав ознак життя, негайно заходилися реанімовувати. Також був викликаний вертоліт польської медичної авіаційної рятувальної служби.

Рятувальна операція тривала півтори години. На жаль, незважаючи на зусилля рятувальників, чоловік загинув.

Поліцейські розслідують причини та обставини аварії. Про справу було повідомлено Національну інспекцію праці та прокуратуру.

Нагадаємо, що у Польщі затримали 31-річного громадянина України, який знущався з 54-річної матері. Він досить тривалий час бив її принижував і навіть погрожував вбити.

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