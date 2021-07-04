Контрабандний детектив: хто насправді контролює кордон України

Схеми настільки відточені, що впіймати контрабандистів — швидше виняток, ніж правило.
Цей детектив — не постановка, а реальна тютюнова контрабанда на наших західних кордонах. Саме тут перетікають сотні мільйонів, навіть мільярдів гривень щороку! І цей бізнес лише розростається.
"Пачкарі", "верблюди", "бобри" — хто за ними стоїть, і чому вони такі невловимі, йдеться 4 липня у сюжеті ТСН.Тиждень.
Облави, щоб і контрабандиста схопили, і контрабанду виловили, бувають вкрай рідко. Бо не просто так у цих ящиках — справжня влада та величезні гроші! Тютюновий "контрабас" давно став легендарним у всій Україні, де тільки існує кордон. Але саме Буковина і Закарпаття — беззаперечні лідери контрабанди. Як і що б не робили прикордонники, контрабандисти на крок попереду. Чому це досі так?
Ми вирушили шукати відповіді туди, де закінчується державна географія — у ліси Буковини та гори Закарпаття. Тут вперше до нас прийшло усвідомлення, що ми маємо справу з справжніми бойовими організованими групами, які здатні протистояти спецпідрозділам. І всій правовій системі країни.
Увесь наш задум – ризикований. З багатьох причин. Та зараз є дуже велика вірогідність, що ми будемо викриті. А місія – провалиться. Київські номери в тутешніх місцях – сигнал, що сюди приїхали чужі.
Що за ієрархія в контрабандистів? З їх піхотою, водолазами, авіаторами та розвідкою.
Чернівецька область, 10 кілометрів до державного кордону — тут доглянуті сільські хати і багато новеньких, що лиш будуються. Гарні церкви, а серед бездоріжжя — каплички. Красива природа, комфортні гори. Це могло б бути раєм для якогось зеленого туризму. І рай, виявляється, таки тут є. Тільки для контрабандистів. Пекло — теж. Якщо стати на їхньому шляху.
Ми в’їхали в містечко Красноїльськ, що на Буковині. Ця ділянка зараз вважається найрезонанснішою на українсько-румунському кордоні. Нас попередили, що краще тут, в містечку, не зупинятися. Бо "хвіст" може появитися в будь-який момент. Виявляється, своя розвідка у контрабандистів існує в усіх прикордонних селах. Пеленгують кожного підозрілого чужинця.
Діти — без цієї ланки неможлива вся схема контрабанди. "Фішкарі" — саме так називаються їх розвідники. Це мешканці прикордоння, селяни. Інколи це діти, що просто катаються велосипедом. Або підлітки з дорожезною технікою, яку навіть не кожен боєць на фронті має. За словами прикордонників, одного разу у п’ятнадцятирічного підлітка вони виявили тепловізор.
Чужинців вони починають пеленгувати ще за десятки кілометрів до найближчого села. А прикордонників "вести" просто з-під порогу їхнього підрозділу.
"Відслідковуючи наші транспортні засоби, так і коли наш наряд виходить. Вони можуть за ним на певній відстані рухатися", — розповідає Віталій Пліскевич, перший заступник начальника відділу прикордонної служби "Яблунівка".
"Контрабасна ієрархія":
- Головний — організатор. Він готує інших учасників схеми до вилазки з товаром.
- Розвідка ретельно зондує весь маршрут руху. За що, кажуть, "фішкар" отримує близько 50 доларів.
- Далі схема переходить до так званих "пачкарів".
"Люди, які носять товар безпосередньо. На річковій ділянці їх називають "бобрами". На гірських – "верблюди", "олені", — пояснюють прикордонники.
Їх завдання чітке і зрозуміле — оперативно переправити вантаж і не попастися прикордонникам. Кожен "пачкар" на собі може нести по два, а то й більше ящиків цигарок. В кілограмах це шістдесят і більше. В грошах — тисяча доларів і більше.
Зазвичай, ще одна каста, водії, підвозять для них товар якнайближче до кордону.
Часто одна "ходка" — це, в середньому, 30 ящиків цигарок. Або з десять тисяч доларів чистого прибутку для організатора. Бо один такий "олень", "верблюд" чи "бобер" отримає всього 50 баксів. І як бонуси: всілякі травми, обмороження, передозування наркотиками.
Мовляв, без допінгу контрабандний марафон — штука нереальна. Коли за лічені хвилини потрібно "взяти" в брід річку, чи бігти гірськими хребтами від службових собак. Ще й з дорогоцінними вантажем на плечах. А тому не дивно, що "пачкарі" не на жарт воюють з прикордонниками, якщо попадуться.
Підрозділ "Красноїльськ" серед прикордонників вважається мало не засланням. "Розбірки" — справа буденна. Була, принаймні, рік-два тому. Зараз, каже майор, трошки "втряслося". Можливо, через часту ротацію самих прикордонників. А, отже, не встигає контрабандний бізнес аж дуже прокрастися у підрозділ.
Від початку року, за офіційними даними, у всій Чернівецькій області так званого "пачкарства" стало вдвічі більше, ніж його фіксували торік за цей же проміжок. Впійманого товару — мінімум на десять мільйонів гривень.
Перекидування цигарок через кордон — штука настільки прибуткова, що обросла потужною технікою: мотоциклами, квадроциклами, всюдихідними позашляховиками. До всього, "пачкарі" напаковані найсучаснішими технологіями: від тепловізорів до літальних апаратів.
Безпілотники — ось страх і ненависть для охоронців рубежа. Такі гаджети за раз піднімають ящик цигарок! Це — мінімум людських зусиль. І близько 500 доларів за один політ. У Європу вони літають, наче лоукости.
Тільки ми залишили вдень кордон на Буковині, вночі там запеленгували цілий літак. Затримати його вдалося лиш з другої спроби і аж за півтисячі кілометрі, на Житомирщині. Порожнім. Схеми настільки відточені, що впіймати контрабандистів — швидше виняток, ніж правило. Та й наслідків майже ніяких. Контрабанда — кримінал у Румунії, але не в Україні. Злочинцю — лиш штраф. Кілька тисяч гривень, які він "відіб'є" одразу, як тільки знімуть кайданки.
Раніше повідомлялося, що під Одесою в контейнері з бананами виявили контрабандного наркотику на $10 млн.