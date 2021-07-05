У Кропивницькому судитимуть керівника ДСНС через смерть підлеглого

У Кропивницькому судитимуть керівника ДСНС через смерть підлеглого

Керівникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

У Кіровоградській області на лаві підсудних опинився керівник однієї із частин ДСНС. Його звинувачують у порушенні правил безпеки, що призвели до загибелі підлеглого.

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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Кіровоградської області.

Слідство встановило, що восени 2019 року керівник віддав наказ підлеглим щодо заготовлення дров на зиму для опалення підрозділу. Під час спилювання дерева воно впало на одного із працівників. Від отриманих травм рятувальник загинув.

"Наразі обвинуваченому інкримінується порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ч. 2 ст. 272 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що у Кривому Розі на шахті "Жовтнева" стався нещасний випадок. 31-річного прохідника притисло машиною, в результаті чого він помер.

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