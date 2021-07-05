Джанабаєва вперше пригадала, як поставила Меладзе ультиматум: "Або я, або дружина"

Подружжя розповіло про свої стосунки.

Зіркове подружжя Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва відверто розповіли про свої стосунки.

Так, у пари закрутився роман, коли співачка була беквокалісткою зірки. В інтерв'ю Ксенії Собчак артист розповів про початок роману з обраницею.

"Я якось пожартував: "У нас сім'я створилася в результаті харасменту". Альбіні не сподобався цей жарт. Я начальник, вона підлегла. У нас роман. Так сталося. Це часта історія. Так що тепер, карати нас? Де межа? У кожної людини своє життя, є право вибору", – поділився артист.

Виконавець зауважив, що стосунки з колишньою дружиною Іриною погіршилися задовго до його зустрічі з Альбіною.

"З Ірою у мене багато пройдено не лише в нещасті, але і багато прекрасного. Був період, коли нам було разом добре і було розуміння. Потім це почало ламатися. Хтось зараз думає, що я виправдовуюсь. Але у нас раніше почали ламатися стосунки з нею, ніж я зустрів Альбіну", – поділився зірка.

Перша дитина у Меладзе та Джанабаєвої народилася 2004 року. Водночас, офіційно Валерій розлучився з колишньою дружиною лише за 10 років. Альбіна зізналася, що їй довелося поставити Меладзе ультиматум "або я, або дружина".

instagram.com/albinadzhanabaeva

Крім того, співачка прокоментувала чутки про те, що дружила з колишньою Валерія та нахабно зруйнувала їхнє щастя. За її словами, це брехня.

"На нас лилося стільки всього, що не хотілося виходити з дому. На той момент я мала якості, які допомогли мені впоратися з цим. Зараз я не впевнена, що змогла б. У нас були різні моменти. Ми і розходилися, і сходилися. Я пишаюся, що ми вийшли на цей рівень, і наші діти при всьому цьому бачать наші стосунки і пишаються ними. Вони ростуть в правильній сім'ї, де тато любить маму, поважає, і це взаємно. Це велике досягнення, що ми змогли це побудувати", – поділилася ексучасниця "ВІА Гри".

Нагадаємо, від попереднього шлюбу у Валерія Меладзе є три доньки. Разом з Альбіною зірка виховує 17-річного Костянтина, 6-річного Луку та доньку Агату, яка з'явилася на світ у квітні цього року.

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