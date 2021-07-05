“Бандерівці” не при владі, але мають вплив на політику України, - Пєсков

Речник Путіна вважає, що в Україні сьогодні в пошані прихильники нацизму.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяву російського пропагандиста Володимира Соловйова про те, що до влади в Україні прийшли “бандерівці”. Як повідомляє РІА “Новости”, речник Путіна підкреслив, що це приватна думка Соловйова і її не можна ототожнювати з “офіційною позицією Москви”.
Водночас Дмитро Пєсков зауважив, що прихильники нацизму в Україні нібито в пошані.
"Вони там є, і вони мають величезний вплив на суспільне і внутрішнє життя, внутрішньополітичне життя України", - сказав речник Путіна.
Нагадаємо, раніше правоохоронці виявили зловмисників, які облили фарбою пам’ятник Степану Бандері у Львові. Ними виявилися студенти одного із львівських навчальних закладів.