Джанабаева впервые вспомнила, как поставила Меладзе ультиматум: "Или я, или жена"

Супруги рассказали о своих отношениях.

Звездные супруги Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева откровенно рассказали о своих отношениях.

Так, у пары закрутился роман, когда певица была бэк-вокалисткой звезды. В интервью Ксении Собчак артист рассказал о начале романа с избранницей.

"Я как-то пошутил: "У нас семья создалась в результате харассмента". Альбине не понравилась эта шутка. Я начальник, она подчинённая. У нас роман. Так случилось. Это нередкая история. Так что теперь, наказывать нас? Где грань? У каждого человека своя жизнь, есть право выбора", — поделился артист.

Исполнитель отметил, что отношения с бывшей женой Ириной ухудшились задолго до его встречи с Альбиной.

"С Ирой у меня много пройдено не только в несчастье, но и много прекрасного. Был период, когда нам было вместе хорошо и было понимание. Потом это начало ломаться. Кто-то сейчас думает, что я оправдываюсь. Но у нас раньше начали ломаться отношения с ней, чем я встретил Альбину", — поделился звезда.

Первый ребенок у Меладзе и Джанабаевой родился в 2004 году. При этом, официально Валерий развелся с бывшей женой всего через 10 лет. Альбина призналась, что ей пришлось поставить Меладзе ультиматум "или я, или жена".

instagram.com/albinadzhanabaeva

Кроме того, певица прокомментировала слухи о том, что дружила с бывшей Валерия и нагло разрушила их счастье. По ее словам, это ложь.

"Нам лилось столько всего, что не хотелось выходить из дома. На тот момент у меня были качества, которые помогли мне справиться с этим. Сейчас я не уверена, что смогла бы. У нас были разные моменты. Мы и расходились, и сходились. Я горжусь, что мы вышли на этот уровень, и наши дети при этом видят наши отношения и гордятся ими. Они растут в правильной семье, где папа любит маму, уважает, и это взаимно. Это большое достижение, что мы смогли это построить", — поделилась экс-участница "ВИА Гры".

Напомним, от предыдущего брака у Валерия Меладзе есть три дочери. Вместе с Альбиной звезда воспитывает 17-летнего Константина, 6-летнего Луку и дочь Агату, которая появилась на свет в апреле этого года.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку