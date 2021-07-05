Италия - Испания: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал Евро-2020

Италия - Испания: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал Евро-2020

Команды определят первого финалиста континентального первенства по футболу.

Во вторник, 6 июля, состоится первый полуфинал Евро-2020. Путевку в решающий матч турнира разыграют сборные Италии и Испании.

Команды сыграют на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Италия - Испания

В прямом эфире поединок будут транслировать телеканалы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Италия - Испания.

Прогнозы букмекеров на матч Италия - Испания

Букмекеры отдают небольшое предпочтение "итальянцам". На победу команды Роберто Манчини в основное время можно поставить с коэффициентом 2.48. Ничья - 3.25. Победа испанцев в основное время оценивается коэффициентом 3.15.

На выход итальянской сборной в финал Чемпионата Европы принимаются ставки с коэффициентом 1.74. На то, что в финал турнира попадет "Красная фурия", коэффициент составляет 2.20.

Сильнейший в матче Италия - Испания в финале сыграет с победителем второго полуфинала Англия - Дания, который запланирован 7 июля (22:00) на "Уэмбли" в Лондоне.

который запланирован 7 июля (22:00) на "Уэмбли" в Лондоне. Финальный матч Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля, также на "Уэмбли". Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

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