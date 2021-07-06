Наталья Холоденко дебютирует как актриса в новом фильме Дзидзьо

Психолог сыграет врача в комедии "ДЕ ГРОШІ".

Известный психолог Наталья Холоденко дебютирует как актриса.

Так, знаменитость снялась в новом фильме Дзидзьо "ДЕ ГРОШІ". На днях творческая группа комедии-квеста завершила съемки в декорациях удивительного дома-квеста, который расположился в одном из павильонов киностудии имени Довженко и перешла к другим локациям. Одной из них стала импровизированная больница, в которую, по сюжету ленты, наведывается авантюрист Миша (Дзидзьо) и где работают герои Ахтема Сеитаблаева и Натальи Холоденко.

instagram.com/kholodenkon

Холоденко поделилась эмоциями от нового опыта.

"Я переживала, что снимали много дублей и в какой-то момент подумала, что меня могут заменить, но позже Тарас Дронь и Дзидзьо объяснили, что один и тот же диалог снимают с разных ракурсов. Они остались довольны моим перевоплощением, для меня этого достаточно. Думаю, комедию "ДЕ ГРОШІ" оценят не только в Украине, но и за ее пределами", — поделилась роли Наталья.

О своем камео актер Ахтем Сеитаблаев говорит с юмором, ведь для него это уже седьмая роль врача.

Пресс-служба DZIDZIOFILM

"Я соглашаюсь и каждый раз это все равно по-другому, другие эмоции, другой жанр, какой надо сыграть. Что касается самой комедии, я считаю, что она будет иметь успех. Поскольку здесь и крепкий сценарий, хорошие актеры, харизма самого Михаила, его юмор и привлекательность с точки зрения артиста, который может создать шоу здесь и сейчас, даже если он один в кадре", — отметил режиссер.

Премьера комедии-квеста "ДЕ ГРОШІ" состоится в кинотеатрах этой осенью. Съемки проходят при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и культуры и информационной политики Украины.

Напомним, недавно стали известны подробности нового фильма, который снимает Дзидзьо и играет главную роль. Фильм вошел в список кинопроектов-победителей на 14-м конкурсе-питчинге Государственного агентства Украины по вопросам кино и получил государственную финансовую поддержку.

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