Галина просит помочь ей пройти необходимое лечение

Ежемесячно на закупку препарата нужно до 80 тысяч гривен.

Танченко Галина начала болеть еще в 2012 году, но лишь в начале этого месяца врачам удалось установить, что же за болезнь оставляет женщину здоровье и приковывает к кровати. Поэтому появился шанс откорректировать лечение и улучшить ее состояние.

Диагноз Галины - мультифокальная моторная нейропатия. «Болеет с 2012 года, болезнь постепенно прогрессировала, проходили лечение массажами, препаратами, зарядками, но ничего не помогло. На фоне болезни в 2017 году мама, когда еще могла передвигаться, но только с помощью, упала и сломала первую плюснову кость, тогда была проведена операция по установке пластины для роста кости», - рассказывает сын Галины Сергей.

Сейчас у женщины постепенно отказывают конечности, за эти годы ноги Галины уже обездвиживании, а руки крайне слабые, поэтому врачи советуют немедленно начать действенное лечение. «В целом весь срок лечения примерно 1,5-2 года. Примерно месяца сумма лечения на первые полгода - это 80 000 грн на месяц, для максимальной дозы препарата, и 64 000 грн в месяц, для минимальной дозы»,- рассказывает сын женщины и просит помочь вылечить маму.

Реквизиты для помощи:

карточка Приватбанка 4149 4390 1489 4921

Танченко Сергей Витальевич

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