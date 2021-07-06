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Выпуск ТСН.16:45 за 6 июля 2021 года
Выпуск ТСН.16:45 за 6 июля 2021 года
Новости с фронта: 93 бригада за сутки потеряла уже второго бойца
Сюжеты выпуска
Новости с фронта: 93 бригада за сутки потеряла уже второго бойца
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Новости Украины и мира | Выпуск ТСН.16:45 за 6 июля 2021 года (полная версия)
Поиски в лесу, шторм на Кубе, смерч в Украине и другое, - в выпуске ТСН.16:45 за 6 июля 2021 года