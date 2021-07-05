Італія - Іспанія: де дивитися і ставки букмекерів на півфінал Євро-2020

Італія - Іспанія: де дивитися і ставки букмекерів на півфінал Євро-2020

Команди визначать першого фіналіста континентальної першості з футболу.

У вівторок, 6 липня , відбудеться перший півфінал Євро-2020. Путівку у вирішальний матч турніру розіграють збірні Італії та Іспанії.

Команди зіграють на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Італія - Іспанія

У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканали "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Італія - Іспанія.

Прогнози букмекерів на матч Італія - Іспанія

Букмекери віддають незначну перевагу "Скуадрі Адзуррі". На перемогу команди Роберто Манчіні в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.48. Нічия - 3.25. Перемога іспанців в основний час оцінюється коефіцієнтом 3.15.

На вихід італійської збірної у фінал Чемпіонату Європи приймаються ставки з коефіцієнтом 1.74. На те, що до фіналу турніру потрапить "Червона фурія", коефіцієнт становить 2.20.

Сильніший у матчі Італія - Іспанія в фіналі зіграє з переможцем другого півфіналу Англія - Данія , який запланований 7 липня (22:00) на "Вемблі" в Лондоні.

, який запланований 7 липня (22:00) на "Вемблі" в Лондоні. Фінальний матч Євро-2020 відбудеться у неділю, 11 липня, також на "Вемблі". Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.

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