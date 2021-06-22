На радость болельщикам: принято окончательное решение по решающим матчам Евро-2020

Более 60 тысяч фанатов попадут на полуфинальные и финальный поединок в Лондоне.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил на официальном сайте, что полуфиналы и финал Чемпионата Европы-2020, как и планировалось, состоятся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Правительство Великобритании разрешило увеличить количество зрителей, которые смогут посетить полуфинальные и финальный поединки.

Во время матчей группового этапа турнира заполняемость арены составляет 22,5 тысячи зрителей. Однако благодаря новому распоряжению британского правительства решающие игры континентального первенства смогут посетить более 60 тысяч болельщиков - это 75% от вместимости "Уэмбли".

В то же время сохраняются ограничения, согласно которым лица, прибывающие на "Уэмбли", должны иметь с собой отрицательный тест на COVID-19 или сертификат о полной вакцинации (вторая доза должна быть получена как минимум за 14 дней до матча).

Арена "Уэмбли" должна принять еще шесть матчей Евро-2020: поединок третьего тура Чехия - Англия, два матча 1/8 финала, оба полуфинала и финал.

Полуфиналы континентального первенства запланированы на 6 и 7 июля, а финал - 11 июля.

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