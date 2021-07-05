Рейтинг КМИС: в Раду прошли бы семь политических партий

Рейтинг КМИС: в Раду прошли бы семь политических партий

Среди симпатий украинский лидирует "Слуга народа".

Если бы в конце июня в Украине состоялись парламентские выборы, то в Верховную Раду прошли бы семь политических партий.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.

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Партия "Слуга народа", которая сейчас имеет большинство в Верховной Раде, лидирует среди симпатий украинский. За политическую силу проголосовали бы 20,6% тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

Затем сразу три партии имеют поддержку, которая отличается в пределах статистической погрешности. Свою поддержку "ОПЗЖ" выразили 16,9% опрошенных. За "Европейскую солидарность" — 15% украинский. "Батькивщине" Юлии Тимошенко симпатизируют 14,7% респондентов.

Далее в рейтинге оказались "Сила и честь" — 7%, Радикальная партия О.Ляшко — 5,7%, "Украинская стратегия Гройсмана" — 5,1%.

Другие партии не попали бы в парламент: "Партию Шария" голосуют 3,7% среди тех, кто определился с выбором. За "Свободу" — 2,2%, а за "Голос" — 1,9%.

Как сообщалось, социологическая группа "Рейтинг" провела В мае опрос среди украинский относительно их парламентских предпочтений. Лидером среди партий остается "Слуга народа": ее готовы поддержать 24,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" свои голоса отдали бы 13,5% украинский, за "Оппозиционная платформу — За жизнь" — 13,2%, за "Батькивщину" — 11,8%. Рейтинг других политических сил значительно ниже.

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