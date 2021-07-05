Місячний календар на липень: коли повня та молодик

Місячний календар на липень: коли повня та молодик

У липні повня зійде наприкінці місяця.

Образ Місяця широко використовується в культурі практично всіх народів світу. Місяць є символом таємничості, романтичності, кохання. Численним є випадки використання в міфології, фольклорі, побуті, художній літературі, музичному й образотворчому мистецтві, кіно, комп'ютерних іграх тощо, адже це світило супроводжує земля з давніх-давен.

Місяць: астрономія

Місяць — єдиний природний супутник планети Земля. Другий за яскравістю об'єкт на земному небосхилі після Сонця і п'ятий за величиною супутник планет Сонячної системи. З давніх часів люди намагалися описати та пояснити рух Місяця, використовуючи дедалі точніші теорії.

Фази Місяці: які бувають

Молодик — фаза, коли Місяць перебуває між Землею і Сонцем. У цей час він невидимий для земного спостерігача.

Повня — фаза, коли Місяць перебуває в протилежній точці орбіти, і його освітлена Сонцем півкуля видима земному спостерігачеві повністю.

Проміжні фази — положення Місяця між молодиком і повнею, коли земний спостерігач бачить більшу або меншу частину освітленої півкулі, їх називають чвертями.

Фази Місяця на липень 2021

Місяць, що спадає, — 1 по 9 липня 2021 року;

Молодик — 10 липня 2021 року;

Місяць, що зростає, — від 11 до 23 липня 2021 року;

Повня — 24 червня;

Місяць, що спадає, — від 25 до 31 липня 2021 року.

Місячні фази у липні: що варто зробити та чого уникати

Молодик - це початок місячного циклу. Цей період ідеальний для дій та ритуалів, які направлені на нові починання. Грунт найбільш родючий під час молодика, бо з погляду езотерики вважається, що Місяць витягує воду з глибин Землі. Тому це найбільш слушний період для посіву насіння, - не лише у вашу садку, але й загалом у житті. Молодик - гарний час відродження та свіжих ідей.

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Місяць, що зростає: вважається, що у цей період Місяць допомагає зростати тому, що ми "посадили" у передній фазі. Він ніби підсилює те, що слід покращити у вашому житті та на чому слід сфокусуватися. Будь-які види самоудосконалення принесуть найкращий результат у цей період. Це гарний період, щоб прислухатися до своїх почуттів та відчуттів, розібратися у стосунках з іншими людьми.

вважається, що у цей період Місяць допомагає зростати тому, що ми "посадили" у передній фазі. Він ніби підсилює те, що слід покращити у вашому житті та на чому слід сфокусуватися. Будь-які види самоудосконалення принесуть найкращий результат у цей період. Це гарний період, щоб прислухатися до своїх почуттів та відчуттів, розібратися у стосунках з іншими людьми. Повня - це фаза, коли Земля перебуває між Місяцем і Сонцем . Вона об'єднує найсильніші енергії усіх фаз. Ефективно у цей період працювати з питаннями духовності, здоров'ям, успіхом, змінами, розвитком паранормальних властивостей, ухваленні рішень.

. Вона об'єднує найсильніші енергії усіх фаз. Ефективно у цей період працювати з питаннями духовності, здоров'ям, успіхом, змінами, розвитком паранормальних властивостей, ухваленні рішень. Місяць, що спадає - це період для того, щоб позбавитися того, що вам заважає та занурення в себе. В У цей час варто придивитися до свого життя і зрозуміти, де ви зараз, де ви хочете бути, куди підете далі і як.

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