В Евросоюзе выступили против российского "закона о шампанском"

В Евросоюзе выступили против российского "закона о шампанском"

Новое российское законодательство требует от иностранных производителей использовать только название "игристое вино".

В Европейском Союзе выразили недовольство новым российским указом, который вопреки европейским правилам запрещает называть "шампанским" продукцию, произведенную в исторической области Франции Шампань.

Об этом 5 июля заявила представительница Еврокомиссии на ежедневном брифинге в Брюсселе.

"Конечно мы знаем о новом российском законопроекте относительно алкогольных и винных напитков, и он будет иметь влияние на экспорт вина. Мы будем делать все необходимое, чтобы выявить наше несогласие и озабоченность этим законом", — сказала она.

В Европейской комиссии акцентировали, что это еще только проект закона, а не сам закон. При этом президент РФ уже подписал соответствующий указ 2 июля:

"Мы сделаем все необходимое для защиты наших прав и нужные шаги, если этот закон вступит в силу", — отметила представительница Еврокомиссии.

Напомним, в России начал действовать закон, запрещающий поставки в страны из-за рубежа алкогольного напитка под названием "шампанское". Москва требует от иностранцев называть продукцию только "игристое вино". В то же время закон признает только "российское шампанское", изготовленное на территории РФ.

Сеть взорвалась шутками о запрете нерусского шампанского. В РФ шампанское будет только отечественного производства. Все другие страны для импорта имеют свою продукцию переименовывать.

В России название "Шампанское" будет носить только вино, изготовленное на территории страны Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку