Сын Тины Кароль умилил эмоциональным видеообращением: "Очень горжусь мамой"

Вениамин показал подготовку певицы к Atlas Weekend.

Украинская певица Тина Кароль уже сегодня выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend.

Поддержать родного человека прилетел ее 12-летний сын Вениамин, который живет и учится в Великобритании. Он посетил репетицию и записал видеообращение, где признался, что гордится своей звездной мамой. Ролик обнародовал фан-клуб знаменитости на странице в Instagram.

"Очень горжусь мамой, я видел ее на репетициях. Это что-то невероятное! Обязательно пойду на Atlas Weekend, потому что хочу поддержать маму. И вы не можете это пропустить! Будет огроменно!" — поделился эмоциями Веня.

Со своей стороны, фолловеры засыпали юношу комплиментами, отметив, что он заметно повзрослел.

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Напомним, не так давно Тина Кароль похвасталась, как ее 12-летний сын говорит по-французски. Знаменитость показала, как Веня занимается во время отдыха.

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