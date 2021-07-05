У Польщі автобус з дітьми влетів у військову машину: є потерпілі

У Польщі автобус з дітьми влетів у військову машину: є потерпілі

В автобусі було семеро дітей - віком від 11 до 15 років.

У Польщі в Любуському воєводстві сталася аварія за участі автобуса та військової машини.

Інцидент стався вранці 5 липня на траси між Зеленою Гурою та містом Нова Суль, пише RMF24.

Зазначається, що в автобусі було вісім людей, з яких семеро дітей віком від 11 до 15 років. Транспортний засіб в'їхав у машину, яка була осатнньою в колоні військової техніки. Вона намомент аварії стояла на обочині, прикриваючи вантажівку попереду.

У результаті аварії травми отримала п'ятеро осіб. Найважча 12-річна школярка: після ДТП її екстрено шпиталізували гелікоптером. Іншф діти мають менш серйозні травми, але їх також шпиталізували до медзакладу.

12-річну дівчинку після аварії екстрено госпіталізували гелікоптером. Ще четверо дітей з автобуса отримали менш серйозні травми. Їм наклали пов’язки на місці і забрали у лікарню для детальнішого обстеження. Як повідомлялося, біля Тарнува у Польщі сталася аварія, у якій потерпіли українці. Серед чотирьох травмованих є неповнолітній. Новини світу: у Польщі українця на смерть придавило гідравлічним домкратом

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