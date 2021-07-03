У Польщі сталася аварія: потерпіли українці

За попередньою інформацією, травмовано четверо громадян України.

Біля Тарнува у Польщі сталася аварія, у якій потерпіли українці.

Про це у своєму Twitter повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, у ДТП травмувалися четверо українців. Серед них є неповнолітній. "Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм", - йдеться у повідомленні речника МЗС.

За словами Ніколенка, на місце ДТП прибув український консул, аби надати громадянам консульську допомоги. Крім того, дипломат буде взаємодіяти з правоохоронцями та лікарнею.

Як повідомлялося, у Польщі поблизу міста Кашице потрапив у ДТП автобус Познань-Херсон. Унаслідок цього загинули шестеро громадян України. Ще 15 осіб були травмовані.

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