У Польщі сталася аварія: потерпіли українці

За попередньою інформацією, травмовано четверо громадян України.
Біля Тарнува у Польщі сталася аварія, у якій потерпіли українці.
Про це у своєму Twitter повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
За його словами, у ДТП травмувалися четверо українців. Серед них є неповнолітній. "Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм", - йдеться у повідомленні речника МЗС.
За словами Ніколенка, на місце ДТП прибув український консул, аби надати громадянам консульську допомоги. Крім того, дипломат буде взаємодіяти з правоохоронцями та лікарнею.
Як повідомлялося, у Польщі поблизу міста Кашице потрапив у ДТП автобус Познань-Херсон. Унаслідок цього загинули шестеро громадян України. Ще 15 осіб були травмовані.