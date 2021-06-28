ДТП у Туреччині: серед пасажирів - одинадцять українських туристів

ДТП у Туреччині: серед пасажирів - одинадцять українських туристів

Серед пасажирів були одинадцять українських туристів.

26 червня поблизу турецького міста Дідім в провінції Айдин сталася дорожньо-транспортна пригода. Аварія сталася близько 06:00. Водій виїхав на зустрічну смугу.

Про це у понеділок, 28 червня, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, поінформувало РБК-Україна.

Зазначається, що п’ять українців отримали незначні травми. Їм одразу була надана медична допомога. Того ж дня їх виписали з лікарні. Страхова компанія покрила витрати на лікування.

"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Посольство України в Туреччині підтримує зв’язок із турецькими правоохоронцями та туроператором. За попередньою версією, причиною ДТП стала помилка водія", - повідомив Ніколенко.

Поліція розпочала розслідування інциденту.

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