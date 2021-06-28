Що відбувається на ринку праці: GRC розпочала масштабне дослідження

Група 1+1 media цього року - головний медіа партнер цього дослідження.

Кадровий портал grc.ua розпочав масштабне щорічне дослідження ринку праці в Україні "Барометр ринку праці України: головні тенденції першої половини 2021 року" та запрошує долучитися до нього роботодавців і пошукачів.

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У компанії зазначають, що збирають аналітичну інформацію про тенденції ринку, а дослідження проводиться методом опитування, яке є повністю анонімним. Результати дослідження будуть опубліковані у відкритому звіті.

"Дослідження вже стало традицією і щороку презентація результатів збирає HR-експертів України для обговорення найактуальніших кадрових питань", – коментує Лариса Онипко, керівник HR-Премії.

Варто зазначити, що генеральним медіа партнером цьогорічного "Барометру ринку праці" став медіа холдинг 1+1 media.

"Ми в 1+1 media завжди відслідковуємо тенденції на ринку праці, особливо зараз, коли коронавірус вплинув на звичні процеси та створив нові виклики для роботодавців. Зокрема, керуємося та надихаємося результатами досліджень, які регулярно проводять колеги з міжнародного кадрового порталу grc.ua. "Барометр ринку праці" – одне із найцікавіших досліджень, на результати якого чекаємо з нетерпінням, адже йдеться у тому числі про тренди першої половини цього року", - прокоментувала Ольга Мусійко, HR-директорка 1+1 media.

Нагадаємо, раніше кадровий портал grc.ua назвав найбажаніших роботодавців України у 2020/21 роках, серед яких і 1+1 media.

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