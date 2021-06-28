Что происходит на рынке труда: GRC начала масштабное исследование Новости компаний

Что происходит на рынке труда: GRC начала масштабное исследование Новости компаний

Группа 1+1 media в этом году — главный медиа партнер этого исследования.

Кадровый портал grc.ua начал масштабное ежегодное исследование рынка труда в Украине "Барометр рынка труда Украины: основные тенденции первой половины 2021 года" и приглашает присоединиться к нему работодателей и соискателей.

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В компании отмечают, что собирают аналитическую информацию о тенденциях рынка, а исследование проводится методом опроса, которое является полностью анонимным. Результаты исследования будут опубликованы в открытом отчете.

"Исследование уже стало традицией и ежегодно презентация результатов собирает HR-экспертов Украины для обсуждения актуальных кадровых вопросов", — комментирует Лариса Онипко, руководитель HR-Премии.

Стоит отметить, что генеральным медиа партнером "Барометра рынка труда" в этом году стал медиа холдинг 1+1 media.

"Мы в 1+1 media всегда отслеживаем тенденции на рынке труда, особенно сейчас, когда коронавирус повлиял на привычные процессы и создал новые вызовы для работодателей. В частности, руководствуемся и вдохновляемся результатам исследований, которые регулярно проводят коллеги из международного кадрового портала grc.ua. "Барометр рынка труда" — одно из самых интересных исследований, результатов которого ждем с нетерпением, ведь речь идет в том числе о трендах первой половины этого года", — прокомментировала Ольга Мусийко, HR-директор 1+1 media.

Напомним, ранее кадровый портал grc.ua назвал самых желанных работодателей Украины в 2020/21 годах, среди которых и 1+1 media.

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