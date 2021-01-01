Рейтинг лучших работодателей Украины 2020-2021: "1+1" среди них

Наиболее важными при выборе компании-работодателя во времена New Normal являются следующие факторы: стабильность на рынке, финансовая состоятельность и корпоративная культура.

Кадровый портал grc.ua назвал самых желанных работодателей Украины в 2020/21 годах. Рейтинг сформирован на основе опросов более 6000 кандидатов, которые рассказали о критериях привлекательности работодателей, на что обращают внимание при выборе предложения о работе, какие отрасли считают наиболее привлекательными и в каких компаниях хотели бы работать.

По словам Ларисы Онипко, руководителя "Премии HR-бренд Украина", Рейтинг работодателей — это определенный индикатор рынка труда и ценностей поисковиков, призван дать компаниям ориентиры для поиска оптимального метода привлечения и удержания ценных сотрудников, сбалансирования интересов и возможностей бизнеса и потребностей поисковиков.

Топ-20 компаний-работодателей 2020/2021 гг. (в алфавитном порядке)

Методология исследования: анкетирование среди 2123 и 4135 респондентов (в 1 и 2 волнах соответственно) и анкетирование экспертов рынка труда. В общем, оценивались 20 профессиональных областей, в которых работают около 500 компаний.



Результаты исследования

По результатам опроса, наиболее важными при выборе компании-работодателя во времена New Normal являются следующие факторы: стабильность компании на рынке (69%), финансовая состоятельность компании (60%) и корпоративная культура (38%). Эти факторы доминируют абсолютно во всех регионах и возрастных группах. Также важным критерием для кандидатов является социально-ответственная позиция компании (29%).

Интересно, что сравнивая данные за последние годы, критерий "стабильность компании на рынке" значительно вырос в запросах кандидатов. Так, еще в 2019-2020 годах только половина опрошенных (51%) отмечала этот критерий как важный, а в 2020-2021 годах уже каждый седьмой кандидат отметил стабильность как важный фактор при выборе. Критерий "Корпоративная культура и социальная ответственность компании" более важен для опытных специалистов. Люди работают не просто в компаниях, а в рамках определенной корпоративной культуры, и то, как они воспринимают работодателя, разделяют его ценности, миссию, имеет определяющее значение.



Критерии выбора предложения о работе

Абсолютным лидером при выборе предложения работы является фактор уровня конкурентной оплаты труда (68%). Этот фактор лидирует во всех областях, а всего в Восточном регионе, среди всех категорий соискателей, независимо от возраста, профессионального опыта и пола. Вторую позицию среди критериев выбора работы занимает возможность карьерного роста и профессиональное развитие. На третьем и четвертом месте такие факторы, как содержание и масштаб задач и социальный пакет и нематериальные бонусы.

Интересно, что молодежь больше ориентируется на отзывы о компании в открытых источниках и место в бизнес рейтингах. Карьерный рост более важен для молодых специалистов, чем для опытных. Зато опытные специалисты обращают больше внимания на содержание и масштаб задач и социальный пакет при выборе работодателя. Уровень конкурентной оплаты труда важный для всех возрастных групп без исключения.

Наиболее привлекательные отрасли для трудоустройства

Согласно опросу поисковиков, в топ-5 желанных профессиональных сфер входят: IT, финансы/банки/инвестиции, медиа/PR/полиграфия/издательство, телеком и торговля. Но, молодые специалисты несколько иначе расставили приоритеты. Так, на первом месте у молодежи — сфера медиа, пиара и рекламы (37%). На втором — ІТ-сфера (35%). Далее по привлекательности сфера телеком (18%), тяжелая промышленность/добывающая промышленность/энергетика (14%) и сфера финансов (13%).

С полным перечнем всех участников Рейтинга по отраслевому фокусом можно ознакомиться по ссылке

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